В Павловске продолжают бороться с тлеющим мусором на полигоне ТКО

Тушение подобных объектов редко удается завершить за один день

11 июня 2026, 10:09, ИА Амител

Борьба с тлеющим мусором / Фото: канал Оксаны Бронзы в МАХ

В Павловске продолжаются работы по ликвидации возгорания на местном полигоне твердых коммунальных отходов. Мусор начал тлеть еще 5 июня, однако полностью устранить очаги горения до сих пор не удалось. Как сообщила глава Павловского района Оксана Бронза, на полигоне продолжают работать специалисты и спецтехника. В тушении задействованы три ассенизаторские машины, погрузчик и бульдозер.

По словам руководителя муниципалитета, среди жителей распространяется информация о якобы отсутствии техники на месте происшествия. Однако глава района заверила, что трактор находится на полигоне постоянно, а работы по ликвидации возгорания ведутся непрерывно.

Сейчас специалисты проводят проливку территории водой. После этого участки тления планируется засыпать грунтом, чтобы ограничить доступ кислорода и предотвратить повторное распространение огня.

«Сегодня утром машины пожарной части предотвратили новые очаги возгорания, не допустив увеличения территории горения», — сообщила Бронза.

Она также подчеркнула, что тушение подобных объектов редко удается завершить за один день. В Павловске ситуацию осложняют высокая температура воздуха, значительный объем накопившихся за многие годы отходов и направление ветра, из-за которого дым распространяется в сторону жилой застройки.

Напомним, ранее жители Павловска жаловались на запах гари и задымление. Наиболее сложная обстановка наблюдалась в микрорайонах Ремзавод и Бродки. В связи с этим местным жителям рекомендовали держать окна закрытыми, ограничить пребывание на улице и при ухудшении самочувствия обращаться за медицинской помощью.