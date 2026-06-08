В Павловске четвертые сутки борются с крупным пожаром на свалке

По словам местных жителей, дым и запах гари ощущаются в разных частях райцентра

08 июня 2026, 15:02, ИА Амител

Горящая свалка / Фото: канал Оксаны Бронзы в МАХ

В Павловске четвертый день продолжается борьба с возгоранием на полигоне твердых коммунальных отходов. Пожар начался 5 июня и к утру 8 июня полностью ликвидировать его не удалось.

Как сообщила глава Павловского района Оксана Бронза, первые меры по тушению арендатор полигона предпринял сразу после обнаружения возгорания. Однако из-за жаркой погоды огонь вновь распространился по территории свалки.

Ситуацию осложняет сильное задымление. По словам местных жителей, дым и запах гари ощущаются в разных частях райцентра. Наиболее сложная обстановка складывается в микрорайонах Ремзавод и Бродки.

В связи с этим районные власти рекомендовали жителям сократить время пребывания на улице, держать окна закрытыми, использовать увлажнители воздуха и при ухудшении самочувствия обращаться за медицинской помощью.

Утром 8 июня глава района посетила полигон и сообщила, что безветренная погода привела к тому, что дым накрыл значительную часть Павловска. По ее словам, на свалке продолжается тление большой площади отходов, а ликвидация таких очагов требует длительного времени.

«Разделяю с павловчанами все те комментарии, которые пишут мне и в социальных сетях районной администрации; проживая в Павловске, также дышу этим воздухом», — отметила Оксана Бронза.

Она пояснила, что тушение подобных пожаров осложняется особенностями горения отходов.

«Тушить горящую свалку водой не всегда результативно: очень большая площадь, много воспламеняющегося мусора, мусор горит внутри свалки без открытого огня. Тем не менее все эти дни площадь пожара проливалась водой», — сообщила глава района.

В настоящее время на полигоне работает техника арендатора, продолжается перемещение и пересыпка отходов для локализации очагов тления. По словам Бронзы, арендатор также приобрел пожарную машину, которая в дальнейшем должна помочь оперативнее реагировать на подобные происшествия.

«Благодарю службу МЧС за оперативное взаимодействие, дежурство и недопущение распространения огня за пределами полигона. Сегодня работы по тушению полигона будут продолжены, запланировано совещание с арендатором и заинтересованными службами», — подчеркнула глава района.

На данный момент угрозы распространения огня за пределы полигона нет, однако работы по ликвидации тления продолжаются.