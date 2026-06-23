В Приморье школьник поставил рекорд на ЕГЭ: 400 баллов сразу по четырем предметам

Выпускник школы набрал по 100 баллов по химии, русскому языку, математике и физике

23 июня 2026, 11:14, ИА Амител

ЕГЭ / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Выпускник лицея "Технический" Артем Шунтов стал первым в Приморье школьником, набравшим по 100 баллов сразу по четырем предметам. Юноша продемонстрировал максимальный результат по химии, русскому языку, математике и физике. Об этом сообщили в правительстве региона.

Этот успех выделяет Артема на фоне общих итогов экзаменационной кампании в Приморье. На текущий момент в регионе зафиксировано 58 выпускников, получивших 100 баллов хотя бы по одному предмету. Еще четверо школьников смогли набрать в сумме 200 баллов за два экзамена.

Артем Шунтов же установил новый рекорд края — он первый, кто достиг суммарного результата 400 баллов по итогам четырех испытаний. Ранее стало известно, какое слово стало "ловушкой" на ЕГЭ по русскому в 2026 году.