В Приморье школьник поставил рекорд на ЕГЭ: 400 баллов сразу по четырем предметам
Выпускник школы набрал по 100 баллов по химии, русскому языку, математике и физике
23 июня 2026, 11:14, ИА Амител
Выпускник лицея "Технический" Артем Шунтов стал первым в Приморье школьником, набравшим по 100 баллов сразу по четырем предметам. Юноша продемонстрировал максимальный результат по химии, русскому языку, математике и физике. Об этом сообщили в правительстве региона.
Этот успех выделяет Артема на фоне общих итогов экзаменационной кампании в Приморье. На текущий момент в регионе зафиксировано 58 выпускников, получивших 100 баллов хотя бы по одному предмету. Еще четверо школьников смогли набрать в сумме 200 баллов за два экзамена.
Артем Шунтов же установил новый рекорд края — он первый, кто достиг суммарного результата 400 баллов по итогам четырех испытаний. Ранее стало известно, какое слово стало "ловушкой" на ЕГЭ по русскому в 2026 году.
11:28:17 23-06-2026
В Приморье может быть как в Чечне, там всегда лучшие результаты по России
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Гость (11:28:17 23-06-2026) В Приморье может быть как в Чечне, там всегда лучшие результ... Ты ошибаешься...
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Вот бы взглянуть на этого ботана
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