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В Приморье школьник поставил рекорд на ЕГЭ: 400 баллов сразу по четырем предметам

Выпускник школы набрал по 100 баллов по химии, русскому языку, математике и физике

23 июня 2026, 11:14, ИА Амител

ЕГЭ / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
ЕГЭ / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Выпускник лицея "Технический" Артем Шунтов стал первым в Приморье школьником, набравшим по 100 баллов сразу по четырем предметам. Юноша продемонстрировал максимальный результат по химии, русскому языку, математике и физике. Об этом сообщили в правительстве региона.

Этот успех выделяет Артема на фоне общих итогов экзаменационной кампании в Приморье. На текущий момент в регионе зафиксировано 58 выпускников, получивших 100 баллов хотя бы по одному предмету. Еще четверо школьников смогли набрать в сумме 200 баллов за два экзамена.

Артем Шунтов же установил новый рекорд края — он первый, кто достиг суммарного результата 400 баллов по итогам четырех испытаний. Ранее стало известно, какое слово стало "ловушкой" на ЕГЭ по русскому в 2026 году.

Экзамен, ЕГЭ / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

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образование егэ
       

Комментарии 5

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Гость

11:28:17 23-06-2026

В Приморье может быть как в Чечне, там всегда лучшие результаты по России

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Гость

11:47:26 23-06-2026

Гость (11:28:17 23-06-2026) В Приморье может быть как в Чечне, там всегда лучшие результ... Ты ошибаешься...

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Гость

15:39:47 23-06-2026

будущий Эйнштейн растет

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Гость

15:40:04 23-06-2026

Вот бы взглянуть на этого ботана

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Гость

08:40:03 24-06-2026

И куда сможет поступить на фоне льготников и олимпиадников?

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