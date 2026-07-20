По замыслу авторов инициативы, оповещение должно приходить в течение 15 минут — через "Госуслуги" либо по контактам, указанным клиентом

20 июля 2026, 14:20, ИА Амител

Оформление кредита / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

На этой неделе в Государственной Думе пройдут дебаты по законопроекту, обязывающему финансовые организации информировать граждан о кредитах, оформленных без их согласия, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, хотя случаи кредитного мошенничества снизились, риск заключения договоров без ведома клиентов все еще существует. Володин подчеркнул, что финансовые учреждения должны будут уведомлять граждан обо всех кредитах, выданных на их имя.

«В предложенных поправках указано, что уведомления должны содержать полную информацию о займе, в том числе процентную ставку, сумму кредита, сроки погашения и сведения о праве отказаться от сделки, если сумма превышает 50 тысяч рублей», — отметил он.

Эти уведомления будут отправляться в течение 15 минут через контактные данные клиента или портал госуслуг.

Ранее экономист рассказала, в каких случаях подросток может оформить кредит.