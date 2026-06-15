Экономист рассказала, в каких случаях подросток может оформить кредит

Льготная ставка в размере 3% сохраняется на протяжении всего срока действия договора

15 июня 2026, 15:16, ИА Амител

Труд детей / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Подростки в России могут оформить образовательный кредит на льготных условиях уже с 14 лет. Для этого потребуется согласие родителей или законных представителей. Об этом РИА Новости рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.

По словам эксперта, государственная программа позволяет получить заем на обучение по ставке всего 3% годовых.

«Образовательный кредит получить может даже несовершеннолетний (с 14 лет, для этого потребуется согласие родителей). Ставка для студента составит всего лишь 3%, а разницу между рыночной и данной ставкой компенсирует банку государство», — пояснил Балынин.

Экономист отметил, что оформить такой кредит можно не только на весь период обучения, но и на отдельный семестр или учебный год. При этом воспользоваться программой разрешается даже после начала учебы.

Льготная ставка в размере 3% сохраняется на протяжении всего срока действия договора, который включает как период обучения, так и последующие 15 лет и девять месяцев.

Кроме того, студентам предоставляется отсрочка по выплате основной суммы долга. Во время обучения и в течение девяти месяцев после получения диплома заемщик обязан выплачивать только проценты по кредиту.

Погашение основного долга начинается лишь после завершения льготного периода и продолжается в течение 15 лет.

Игорь Балынин также обратил внимание, что если студент, оформивший образовательный кредит, впоследствии переводится на бюджетную форму обучения, ему не придется выплачивать всю первоначально одобренную сумму займа.