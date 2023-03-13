В России повысят штрафы за продажу лекарств без рецептов

Новые нормы предусматривают наказание до 200 тысяч рублей

13 марта 2023, 10:31, ИА Амител

Фото: amic.ru

Госдума 14 марта в первом чтении может принять законопроект об увеличении штрафов за продажу лекарств без рецептов, пишут "Известия".

Согласно документу, для фармработников и должностных лиц наказание составит от 10 до 20 тысяч рублей (либо дисквалификация на срок от шести месяцев до года), для индивидуальных предпринимателей – от 50 до 100 тысяч, для юрлиц – от 150 до 200 тысяч.

Положительные заключения на законопроект дали комитет по здравоохранению и комитет по госстроительству и законодательству, рекомендовав принять его в первом чтении.

Необходимость введения новых норм авторы инициативы связывают с ростом "лекарственной наркомании", которая с 2010 года подскочила в 2,5 раза. Особенно она распространена в подростковой и молодёжной среде, что впоследствии становится главной причиной перехода на более тяжёлые наркотики, считают парламентарии.