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В России повысят штрафы за продажу лекарств без рецептов

Новые нормы предусматривают наказание до 200 тысяч рублей

13 марта 2023, 10:31, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Госдума 14 марта в первом чтении может принять законопроект об увеличении штрафов за продажу лекарств без рецептов, пишут "Известия".

Согласно документу, для фармработников и должностных лиц наказание составит от 10 до 20 тысяч рублей (либо дисквалификация на срок от шести месяцев до года), для индивидуальных предпринимателей – от 50 до 100 тысяч, для юрлиц – от 150 до 200 тысяч.

Положительные заключения на законопроект дали комитет по здравоохранению и комитет по госстроительству и законодательству, рекомендовав принять его в первом чтении.

Необходимость введения новых норм авторы инициативы связывают с ростом "лекарственной наркомании", которая с 2010 года подскочила в 2,5 раза. Особенно она распространена в подростковой и молодёжной среде, что впоследствии становится главной причиной перехода на более тяжёлые наркотики, считают парламентарии.

Комментарии 3

  • Не исключено что скоро увидим и такую новость - "В России повысят штрафы за продажу лекарств"
    13 марта, Гость   Ответить
  • Сначала попробуйте к несуществующему на участке врачу за рецептом попасть…
    13 марта, Гость   Ответить
  • заболел,в очереди к врачу умрешь,если дойдешь
    14 марта, Гость   Ответить
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