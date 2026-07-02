В России появится новый налоговый вычет с 1 сентября
Граждане смогут оформить налоговый вычет на долгосрочные сбережения
02 июля 2026, 07:49, ИА Амител
С 1 сентября 2026 года в России начнут действовать изменения в Налоговом кодексе, закрепленные федеральным законом № 418‑ФЗ: граждане смогут оформить налоговый вычет на долгосрочные сбережения, пишет РИА Новости.
Как пояснили в Минфине РФ, мера направлена на поддержку культуры накоплений и призвана стимулировать интерес россиян к финансовым инструментам для формирования капитала на будущее.
Вычет будет предоставляться на сумму страховых взносов, уплаченных по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, если они заключены начиная с 1 января 2025 года. Размер возвращаемого НДФЛ зависит от величины взносов и действующей ставки налога на доходы, по которой облагаются доходы конкретного налогоплательщика.
Особое внимание уделено поддержке семей: с начала осени родители, делающие взносы в пользу своих детей, смогут заявить к вычету до 500 тысяч рублей — лимит увеличен с прежних 400 тысяч рублей. За подробной информацией об условиях оформления вычета и расчете его суммы налогоплательщикам следует обращаться в Федеральную налоговую службу.
13:21:19 02-07-2026
чета я не понял нифига
Такой вычет уже получал вот , и че тут нового то