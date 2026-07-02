В России появится новый налоговый вычет с 1 сентября

Граждане смогут оформить налоговый вычет на долгосрочные сбережения

02 июля 2026, 07:49, ИА Амител

Налоговый вычет / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

С 1 сентября 2026 года в России начнут действовать изменения в Налоговом кодексе, закрепленные федеральным законом № 418‑ФЗ: граждане смогут оформить налоговый вычет на долгосрочные сбережения, пишет РИА Новости.

Как пояснили в Минфине РФ, мера направлена на поддержку культуры накоплений и призвана стимулировать интерес россиян к финансовым инструментам для формирования капитала на будущее.

Вычет будет предоставляться на сумму страховых взносов, уплаченных по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, если они заключены начиная с 1 января 2025 года. Размер возвращаемого НДФЛ зависит от величины взносов и действующей ставки налога на доходы, по которой облагаются доходы конкретного налогоплательщика.

Особое внимание уделено поддержке семей: с начала осени родители, делающие взносы в пользу своих детей, смогут заявить к вычету до 500 тысяч рублей — лимит увеличен с прежних 400 тысяч рублей. За подробной информацией об условиях оформления вычета и расчете его суммы налогоплательщикам следует обращаться в Федеральную налоговую службу.