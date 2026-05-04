Вычет не положен самозанятым, ИП на спецрежимах и тем, кто получил взамен пожертвования какую либо выгоду

04 мая 2026, 12:35, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Как оформить социальный вычет за расходы на благотворительность, рассказал в интервью RT доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

Он отметил, что Налоговый кодекс РФ позволяет гражданам вернуть часть налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на средства, которые они направили на благотворительные цели. Это касается пожертвований, сделанных благотворительным, социально ориентированным некоммерческим и религиозным организациям на выполнение их уставных задач.

«Вычет предоставляется в размере фактических расходов, но не может быть больше 25% от налогооблагаемого дохода за определенный налоговый период. Если же пожертвования были направлены государственным и муниципальным учреждениям культуры или некоммерческим организациям на создание целевого капитала для их поддержки, максимальный размер вычета может увеличиться до 30% от налогооблагаемого дохода. При этом учитываются положения регионального законодательства», - подчеркнул эксперт.

Региональные законы могут устанавливать категории учреждений культуры и некоммерческих организаций, пожертвования которым могут быть учтены с повышенным лимитом вычета.

Для оформления вычета необходимо подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ и предоставить копии документов, которые подтверждают благотворительные расходы. Балынин уточнил, что вычет можно получить за расходы, совершенные в течение трех предыдущих лет. Таким образом, в 2026 году можно будет заявить о расходах на благотворительность, которые были понесены в 2023, 2024 и 2025 годах, заключил Балынин.

