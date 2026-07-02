Тест полностью создан на отечественной компонентной базе и уже запатентован

02 июля 2026, 13:33, ИА Амител

Медик в лаборатории / Фото: amic.ru

Министерство здравоохранения Российской Федерации объявило о разработке российскими учеными передовой тест-системы для определения степени агрессивности рака молочной железы. Об этом ведомство сообщило на платформе "Макс".

«Уральские специалисты из государственного медицинского университета создали инновационный метод, основанный на использовании полимеразной цепной реакции (ПЦР). Все компоненты системы являются отечественными и защищены патентом», — отмечают специалисты.

Этот инструмент может быть использован как в научных исследованиях, так и в медицинской практике. Он позволяет выявлять минимальные изменения в активности генов и обеспечивает постоянство результатов при повторных тестированиях.

«Работа системы основана на анализе активности гена mTOR, который связан с ростом и агрессивностью опухоли. Дополнительно исследуются два гена-маркера — TBP и RPLP0, чья активность остается неизменной. Эти гены способствуют повышению точности анализа», — добавили в ведомстве.

ПЦР-система также позволяет проводить анализ генетического материала в режиме реального времени, что дает возможность точно оценить уровень активности необходимых генов.

Ранее сообщалось, что в России растет число онкобольных среди подростков. У девушек чаще выявляют опухоли яичников и рак щитовидной железы, у юношей — лимфому.