В России создали тест для оценки агрессивности рака груди
Тест полностью создан на отечественной компонентной базе и уже запатентован
02 июля 2026, 13:33, ИА Амител
Министерство здравоохранения Российской Федерации объявило о разработке российскими учеными передовой тест-системы для определения степени агрессивности рака молочной железы. Об этом ведомство сообщило на платформе "Макс".
«Уральские специалисты из государственного медицинского университета создали инновационный метод, основанный на использовании полимеразной цепной реакции (ПЦР). Все компоненты системы являются отечественными и защищены патентом», — отмечают специалисты.
Этот инструмент может быть использован как в научных исследованиях, так и в медицинской практике. Он позволяет выявлять минимальные изменения в активности генов и обеспечивает постоянство результатов при повторных тестированиях.
«Работа системы основана на анализе активности гена mTOR, который связан с ростом и агрессивностью опухоли. Дополнительно исследуются два гена-маркера — TBP и RPLP0, чья активность остается неизменной. Эти гены способствуют повышению точности анализа», — добавили в ведомстве.
ПЦР-система также позволяет проводить анализ генетического материала в режиме реального времени, что дает возможность точно оценить уровень активности необходимых генов.
Ранее сообщалось, что в России растет число онкобольных среди подростков. У девушек чаще выявляют опухоли яичников и рак щитовидной железы, у юношей — лимфому.
14:54:52 02-07-2026
А он нужен этот тест на агрессивность?Может лучше тратить силы и средства на создание новых методов и лекарств на лечение болезни?А уж классифицировать болезнь можно и после её излечения,так надёжней для больного.А то степень агрессивности будет известна ,а вылечить человека будет нельзя.
15:01:44 02-07-2026
Акакий (14:54:52 02-07-2026) А он нужен этот тест на агрессивность?Может лучше тратить си...
Может быть потому, что в зависимости от типа рака его и лечат по разному, не?
17:41:14 02-07-2026
Акакий (14:54:52 02-07-2026) А он нужен этот тест на агрессивность?Может лучше тратить си... Ну тебе, как известному диванному маммологу, оно конечно виднее. Только вот когда последний раз женскую грудь видел? Двадцать лет назад али тридцать?
01:13:16 03-07-2026
Повсекакий (17:41:14 02-07-2026) Ну тебе, как известному диванному маммологу, оно конечно вид...
Каждый раз как глаза вниз опускаю, пустозвон
05:52:03 03-07-2026
Гость (01:13:16 03-07-2026) Каждый раз как глаза вниз опускаю, пустозвон... Тебя мама не любила? Почему назвала Акакием?