В Санкт-Петербурге подросток попал в реанимацию из-за вейпа
У юноши диагностировали ингалляционное отравление
26 октября 2024, 16:29, ИА Амител
Скорая помощь / Фото: amic.ru
В Санкт-Петербурге 16-летний подросток покурил вейп и попал в реанимацию, пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По его данным, у юноши диагностировали ингалляционное отравление. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Накануне сообщили, что в России обсуждают возможность запрета продажи табачной и никотиносодержащей продукции родившимся после 31 декабря 2009 года. Минздрав готов поддержать такой законопроект.
16:42:49 26-10-2024
Естественный отбор, все закономерно.
16:50:49 26-10-2024
"курение убивает"