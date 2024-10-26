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В Санкт-Петербурге подросток попал в реанимацию из-за вейпа

У юноши диагностировали ингалляционное отравление

26 октября 2024, 16:29, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: amic.ru
Скорая помощь / Фото: amic.ru

В Санкт-Петербурге 16-летний подросток покурил вейп и попал в реанимацию, пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По его данным, у юноши диагностировали ингалляционное отравление. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Накануне сообщили, что в России обсуждают возможность запрета продажи табачной и никотиносодержащей продукции родившимся после 31 декабря 2009 года. Минздрав готов поддержать такой законопроект.

Происшествия

Комментарии 2

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Гость

16:42:49 26-10-2024

Естественный отбор, все закономерно.

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Шинник

16:50:49 26-10-2024

"курение убивает"

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