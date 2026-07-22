В список литературы для школьников вошли книги об СВО

Появится отдельный раздел "Zа наших" для 5–9-х классов

22 июля 2026, 08:00, ИА Амител

Учебник, книги, обучение / Сгенерировано Midjourney / amic.ru

Минпросвещения РФ опубликовало списки патриотических произведений для комплектования школьных библиотек, в которые вошла литература о специальной военной операции, Великой Отечественной войне и великих людях России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Согласно списку, литературные произведения разделены на три возрастные категории: 1–4 классы, 5–9 классы и 10–11 классы. Список состоит из таких разделов, как "О родной земле", "Великая Отечественная война. Историческая память и традиции", "О великих людях России", "Полководцы Святой Руси", "На страже русской земли", "Zа наших"», — пишет агентство.

Раздел "Zа наших" для учеников 5–9-х классов включает три книги:

"Тени Донбасса: маленькие истории большой войны";

"Неотправленные письма";

"Герои СВО. Символы российского мужества".

В раздел для старшеклассников вошли шесть произведений: "Суворовец Воевода", "Донбасс — сердце России", "За чертой", "Путь кочевника", "Бранная слава", сборник стихов об СВО "Поэzия русской зимы".

В списке также есть такие книги, как "Девятьсот дней мужества", "Как адмирал Ушаков Черное море русским сделал", "Первый полет в космос", "Герои Древней Руси для детей", "Когда я был маленьким, у нас была война", "Путешественники, прославившие Россию", "Нахимов" и другие.