В список литературы для школьников вошли книги об СВО
Появится отдельный раздел "Zа наших" для 5–9-х классов
22 июля 2026, 08:00, ИА Амител
Минпросвещения РФ опубликовало списки патриотических произведений для комплектования школьных библиотек, в которые вошла литература о специальной военной операции, Великой Отечественной войне и великих людях России. Об этом сообщает РИА Новости.
«Согласно списку, литературные произведения разделены на три возрастные категории: 1–4 классы, 5–9 классы и 10–11 классы. Список состоит из таких разделов, как "О родной земле", "Великая Отечественная война. Историческая память и традиции", "О великих людях России", "Полководцы Святой Руси", "На страже русской земли", "Zа наших"», — пишет агентство.
Раздел "Zа наших" для учеников 5–9-х классов включает три книги:
- "Тени Донбасса: маленькие истории большой войны";
- "Неотправленные письма";
- "Герои СВО. Символы российского мужества".
В раздел для старшеклассников вошли шесть произведений: "Суворовец Воевода", "Донбасс — сердце России", "За чертой", "Путь кочевника", "Бранная слава", сборник стихов об СВО "Поэzия русской зимы".
В списке также есть такие книги, как "Девятьсот дней мужества", "Как адмирал Ушаков Черное море русским сделал", "Первый полет в космос", "Герои Древней Руси для детей", "Когда я был маленьким, у нас была война", "Путешественники, прославившие Россию", "Нахимов" и другие.
08:04:39 22-07-2026
Ещё про Афган,Чечню и Сирию надо
09:24:00 22-07-2026
Гость (08:04:39 22-07-2026) Ещё про Афган,Чечню и Сирию надо... Нужно дать правовую оценку действиям наполеона в 1812 году и объявить его в розыск.
15:27:59 22-07-2026
Гость (09:24:00 22-07-2026) Нужно дать правовую оценку действиям наполеона в 1812 году и... А что его разыскивать?Останки тела Наполеона,узурпатора и "покорителя мира" покоятся в саркофаге, расположенном в самом сердце Дома Инвалидов в Париже.Этого гегемона наполеона травили мышьяком некоторое время,отчего он и помер.Травили постепенно-император всё-таки,хоть и бывший.
08:25:49 22-07-2026
А как же легендарный Солженицын с легальным описанием мужеложества в раннем СССР. Его же надо читать в школе.
09:40:21 22-07-2026
Гена (08:25:49 22-07-2026) А как же легендарный Солженицын с легальным описанием мужело... А с каких это пор он стал легендарным ? Он легендарный в строго определенных кругах, про которых и упомнать то как-то стремно.
12:39:33 22-07-2026
Гена (08:25:49 22-07-2026) А как же легендарный Солженицын с легальным описанием мужело...
После прочтения про то как грубо и издевательски от обращался с конвоирами, прям Рембо, понятно, что он из тех же, что патриарх Кирилл Гундяев.
15:30:26 22-07-2026
Гена (08:25:49 22-07-2026) А как же легендарный Солженицын с легальным описанием мужело... он и такие чувства описывал? )
09:20:55 22-07-2026
С одной стороны это наверное правильно, с другой ничего ещё не закончилось. Но нужно привить взгляд под правильным углом, пока не сформировалась какая-то своя точка зрения
09:52:59 22-07-2026
Гость (09:20:55 22-07-2026) С одной стороны это наверное правильно, с другой ничего ещё ... Думаете, что учебники истории будут переписывать, и возможно на китайском языке?
09:55:43 22-07-2026
а скажите , кто в теме...
Если я отдам своего ребенка в частну школу то имеет ли право частная школа не использовать эти учебники и не трогать эти темы ?
10:22:40 22-07-2026
Гость (09:55:43 22-07-2026) а скажите , кто в теме... Если я отдам своего ребенка в ...
Речь пока не идет об учебной программе. Эти книги просто по обязаловке закупят все школьные библиотеки (надо же отбить деньги за их печать) и внесут в летние списки для чтения.
15:05:26 22-07-2026
А через некоторое время спишут и отправят в макулатуру, как когда-то "Малую землю" Ильича... Которую так никто и не прочитал толком.
11:01:12 22-07-2026
Гость (09:55:43 22-07-2026) а скажите , кто в теме... Если я отдам своего ребенка в ... Нужны просто правильные книги, где независимыми экспертами будет дана правовая оценка действиям Гиви, Моторолы и Стрелкова, а так же разъяснена роль ЧВК и почему их по УК РФ Статье 208 не садили ))))
11:23:53 22-07-2026
Гость (11:01:12 22-07-2026) Нужны просто правильные книги, где независимыми экспертами ... Сейчас и независимая оценка? Смешно.
14:59:56 22-07-2026
Гость (11:01:12 22-07-2026) Нужны просто правильные книги, где независимыми экспертами ... По Гумилеву, эти люди - пассионарии, благодаря которым Россия и состоялась (напр. Ермак).
p.s. Все что говорил Стрелков и предлагал оказалось правдой, но поклонникам Ельцина и пу этого не понять
19:04:39 22-07-2026
Гость (11:01:12 22-07-2026) Нужны просто правильные книги, где независимыми экспертами ... Высоцкий вам не нравится,в частности та песня баллада про правильные ,которые в детстве читали?
11:34:06 22-07-2026
Гость (09:55:43 22-07-2026) а скажите , кто в теме... Если я отдам своего ребенка в ...
Вам какая разница? как будто дети читают, а если читают то как будто понимают
Вот мне допустим в школе совершенно не понятно было что за крепостное право и почему отмена его было благом. Запомнил только год отмены и всё. А если сейчас даже взрослых поспрашивать то и год отмены мало кто ответит правильно.
Просто спросите своих знакомых
1) год крещения Руси
2) век правления Петра
3) дата начала Второй мировой войны
4) в каком году Медведев отменил перевод часов
И увидите сколько невежд вокруг вас.
12:36:49 22-07-2026
Гость (11:34:06 22-07-2026) Вам какая разница? как будто дети читают, а если читают ...
Почему это люди невежды, если не знают чего-то из вашего списка? Может, они такое знают, чего Медведев даже не слыхал?
13:18:49 22-07-2026
гость (12:36:49 22-07-2026) Почему это люди невежды, если не знают чего-то из вашего...
То есть они могут не знать когда правил Петр I, но знают год солевого бунта в России? Однако
13:18:04 22-07-2026
Гость (11:34:06 22-07-2026) 1) год крещения Руси
2) век правления Петра Зачем это именно знать, если можно загуглить?
Вот вообще всё равно насчёт крещения Руси, ибо атеисту это не надо от слова совсем.
Ты можешь знать тысячу фактов, но не умеешь заменить прокладку на кране - ты лох!
14:38:54 22-07-2026
Гость (13:18:04 22-07-2026) Зачем это именно знать, если можно загуглить?Вот вообще ...
Дело не в датах, а как ты их применяешь? Например, можно для сопоставления событийности. Например, в те годы когда было отменено крепостное право, в Англии уже появилось метро, а в тот год код когда Ильич стоял на броневичке в США уже была национальная хоккейная лига.
15:48:02 22-07-2026
Гость (09:55:43 22-07-2026) а скажите , кто в теме... Если я отдам своего ребенка в ... Если за деньги то можно и солженицына про его тему мужеложество,И как он,будучи за границей, предлагал бомбить СССР.В европе одобрят.
16:03:08 22-07-2026
Гость (14:38:54 22-07-2026) Дело не в датах, а как ты их применяешь? Например, можно... Может национальная хоккейная лига и появилась тогда в сша.Но аж до 1964-го года неграм запрещали писать и какать рядом с белым человеком.Сегрегация-с.
16:51:52 22-07-2026
Гость (16:03:08 22-07-2026) Может национальная хоккейная лига и появилась тогда в сша.Но...
Ну вот видите как интересно датки знать?
18:48:22 22-07-2026
Гость (16:51:52 22-07-2026) Ну вот видите как интересно датки знать?... Причём тут чтения даток?Вон в соседней стране детки на площади прыгали и кричали.Потому что им вбили в неразвитые головёнки ту пропаганду над которой "поработали" дяди из европки и америке.В кружевных труселях они бы лучше смотрелись,жуя жвачку и ходя в бейсболке.А у России какая была пропаганда?Опомнилась ... когда ...прошла.
20:28:00 22-07-2026
Гость (18:48:22 22-07-2026) Причём тут чтения даток?Вон в соседней стране детки на площа... Неугомонный какой. Лечи головенку свою престарелую. А то инсульт вот-вот долбанет.