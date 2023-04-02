Виктор Томенко рассказал подписчикам о "лебедином озере"
Губернатор отметил, что власти сохраняют условия для птиц и животных
02 апреля 2023, 10:15, ИА Амител
Фото: https://t.me/tomenko_22
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал подписчикам об озере Светлом в Советском районе. Пост он опубликовал в своём телеграм-канале.
"Это озеро Светлое в Советском районе, его ещё называют лебединым. Со дна озера бьют тёплые ключи, поэтому оно не замерзает даже в сильные морозы. Именно поэтому сюда на зимовку прилетают более 300 лебедей-кликунов, и каждый год их количество растёт", – написал Томенко.
Он добавил, что в марте птицы улетают на гнездование, но всегда возвращаются на озеро.
Глава региона отметил, что в заказнике "Лебединый" власти сохраняют условия для жизни птиц и животных.
10:34:13 02-04-2023
Про зарплату по Арегиону лучше пусть расскажет. Про лебедей мы и так знаем.
11:15:12 02-04-2023
Про зарплату по Арегиону лучше пусть расскажет. Про лебедей мы и так знаем. --- "Не в бровь, а в глаз" (с)
16:20:07 02-04-2023
По зарплате все стабильно...
21:08:16 02-04-2023
Гость, она практически незаметна, так как ничтожно мала. Но лебеди, конечно, важнее. А вы ещё на его телеграмм канал зайдите. Он там рассказывал недавно как на беговой дорожке бегает. Прям с видео. Очень было познавательно.