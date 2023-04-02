Виктор Томенко рассказал подписчикам о "лебедином озере"

Губернатор отметил, что власти сохраняют условия для птиц и животных

02 апреля 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: https://t.me/tomenko_22

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал подписчикам об озере Светлом в Советском районе. Пост он опубликовал в своём телеграм-канале.

"Это озеро Светлое в Советском районе, его ещё называют лебединым. Со дна озера бьют тёплые ключи, поэтому оно не замерзает даже в сильные морозы. Именно поэтому сюда на зимовку прилетают более 300 лебедей-кликунов, и каждый год их количество растёт", – написал Томенко.

Он добавил, что в марте птицы улетают на гнездование, но всегда возвращаются на озеро.

Глава региона отметил, что в заказнике "Лебединый" власти сохраняют условия для жизни птиц и животных.