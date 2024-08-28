Вместо тысячи слов. Amic.ru протестировал популярную социальную функцию в "2ГИС"

"Друзья на карте" – удобный и полезный инструмент для тех, кто ценит время и хочет быть чаще на связи с близкими

28 августа 2024, 11:10, ИА Амител erid: LjN8JzeW1

Друзья. Смартфон / Фото: freepik.com

Представьте, вы гуляете по любимому парку и встречаете друга. И вот – спонтанная встреча, чашечка ароматного кофе в уютном кафе, прогулка до набережной Оби. А что если бы вы знали, что приятель находится в парке, до того как его увидели? Как это? Недавно популярный геосервис "2ГИС" представил новую функцию – "Друзья на карте", которая стремительно набирает популярность среди барнаульцев и позволяет видеть местоположение близких людей в режиме реального времени. Редакция amic.ru решила не отставать от трендов и протестировала фичу*, чтобы рассказать о ее возможностях и о том, как она может быть полезна в повседневной жизни.

Что такое "Друзья на карте"?

Фича "Друзья на карте" от "2ГИС" – это не просто удобный инструмент, это возможность быть ближе к родным, чаще быть на связи и поддерживать отношения с друзьями и получать больше позитивных эмоций от общения.

Если проще: функция позволяет видеть местоположение близких людей на карте в режиме реального времени. Но только тех, кто разрешил его видеть. А еще предлагает множество способов взаимодействия с ними. Друзьям можно отправлять эмодзи, причем выбор зависит от настроения и ситуации. Например, позвать приятеля на кофе можно оригинальным кофейным стаканчиком. А если он опаздывает на встречу, запулить в него эмодзи "го". Любимому – сердечко или поцелуй. А всем, у кого низкий уровень заряда на телефоне, – батарейку (ведь в приложении видно и это).

Скриншот карты коллег редакции amic.ru

Если у друга в избранное добавлен "дом" или "работа", то в статусе отобразится портфельчик или домик. Если находится в салоне красоты – увидите расческу, если в ресторане – тарелку с едой, а если в баре – бокал с коктейлем.

И что, меня на карте видит весь Барнаул?

Нет. Очень важно, что фича работает только по взаимному согласию. То есть вы можете пригласить друга делиться геопозицией, но появитесь у него на карте только после того, как он подтвердит вашу заявку. В общем, видеть вас будут только те, кому вы отправили ссылку-предложение. Но даже от них вы можете временно или навсегда скрыться. Например, если решили устроить другу сюрприз в день рождения или просто хотите побыть в одиночестве.

Как это работает?

Чтобы видеть человека на карте, для начала нужно добавить его в друзья в приложении "2ГИС". Для этого необходимо обновить его до последней версии, авторизоваться во вкладке "Друзья", выдать запрошенные приложением разрешения и поделиться с другом ссылкой на свой профиль. После того как он пройдет по ссылке и подтвердит заявку, вы сможете видеть друг друга на карте.

А еще можно просто "бампнуться" – для тех, кто рядом, работает кнопка "бамп". Нужно нажать ее и потрясти телефонами, после чего вы автоматически добавитесь в друзья. Но "бамп" сработает только для тех, кто уже авторизовался в "Друзьях".

Мы в редакции решили протестировать эту функцию на себе. В общем, с удовольствием "бампнулись" и добавили друг друга в друзья. Признаемся, это было весело.

Скриншот "бампа" коллег редакции amic.ru

Чем еще полезна фича?

"Друзья на карте" оказались очень удобны в повседневной жизни.

Мы выделили самые интересные, на наш взгляд, функции, это:

Карта дружбы. Поскольку близкие и друзья всегда на виду, нам больше не нужно уточнять местоположение в бесконечных чатах, чтобы договориться о встрече, например, в кафе. Достаточно отправить эмодзи и проложить быстрый маршрут до нужного места.

Поскольку близкие и друзья всегда на виду, нам больше не нужно уточнять местоположение в бесконечных чатах, чтобы договориться о встрече, например, в кафе. Достаточно отправить эмодзи и проложить быстрый маршрут до нужного места. Семейный помощник. Эта функция вообще стала хитом, поскольку у большинства в коллективе есть дети. В общем, мамы и папы могут видеть, где находятся их дети, вернулись ли они из школы, отправились ли на секцию. Кстати, также можно легко узнать, когда муж возвращается с работы, чтобы лишний раз не беспокоить его звонками с расспросами. Вдогонку можно отправить ему подходящий эмодзи, например, изображение еды, чтобы напомнить заехать в магазин.

Эта функция вообще стала хитом, поскольку у большинства в коллективе есть дети. В общем, мамы и папы могут видеть, где находятся их дети, вернулись ли они из школы, отправились ли на секцию. Кстати, также можно легко узнать, когда муж возвращается с работы, чтобы лишний раз не беспокоить его звонками с расспросами. Вдогонку можно отправить ему подходящий эмодзи, например, изображение еды, чтобы напомнить заехать в магазин. Забота о близких. Фича помогает приглядывать за пожилыми родственниками. Например, узнать, вернулись ли с дачи, дошли ли до дома, если вдруг они не слышат входящий вызов.

Фича помогает приглядывать за пожилыми родственниками. Например, узнать, вернулись ли с дачи, дошли ли до дома, если вдруг они не слышат входящий вызов. Связь на расстоянии. Ну и еще интересная "фишка". Добавив в список контактов друзей из других городов, мы можем обмениваться с ними сердечками и смайликами, когда нет времени на долгие переписки в мессенджерах.

В общем, "2ГИС" – это не просто карта, это личный гид по городу, который теперь может помочь не только найти нужный адрес и проложить маршрут, но и встретиться с друзьями и чаще быть на связи с близкими. Тестируйте "Друзей" и делитесь впечатлениями.

*Фича – часть продукта с необычной характеристикой, с выделяющейся особенностью, со своей "фишкой".

ООО "ДубльГИС"

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