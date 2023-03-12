Военные перекроют трассу в Алтайском крае

Ограничение будет действовать три часа

12 марта 2023, 08:31, ИА Амител

Фото: function.mil.ru

Трассу из-за движения военных колонн перекроют в Алтайском крае 13 марта, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Проезд для всех видов транспорта закроют с 05:00 до 08:00 на автодороге н.п. Полковниково – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – ЗАТО Сибирский.

Ранее сообщалось, что Чуйский тракт из Барнаула до Новосибирска полностью расширят до четырёх полос.