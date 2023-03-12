Военные перекроют трассу в Алтайском крае
Ограничение будет действовать три часа
12 марта 2023, 08:31, ИА Амител
Фото: function.mil.ru
Трассу из-за движения военных колонн перекроют в Алтайском крае 13 марта, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Проезд для всех видов транспорта закроют с 05:00 до 08:00 на автодороге н.п. Полковниково – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – ЗАТО Сибирский.
Ранее сообщалось, что Чуйский тракт из Барнаула до Новосибирска полностью расширят до четырёх полос.
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