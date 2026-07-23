Володин: законы, направленные на запреты, принимаются по запросу граждан
Он отметил, что парламентарии иногда слышат упреки в свой адрес
23 июля 2026, 11:40, ИА Амител
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутатов зря упрекают в том, что они принимают законы, направленные исключительно на запреты. Об этом он сказал во время выступления перед отчетами председателей комитетов о работе в VIII созыве ГД.
«Мы все это делали исключительно по запросу наших граждан, понимая свою ответственность, и еще раз подтверждаем, что это абсолютно правильные решения», — подчеркнул Володин.
В пример он привел запреты на смену пола в России, пропаганду нетрадиционных отношений, отказ от деторождения и другие:
«Иногда слышим упреки, что принимаем запретительные меры. Вот они, меры запретительные. Мы защищаем здоровье детей. От того, чтобы не влияли на них вейпы, другие курительные смеси, которые находят распространение, и люди недобросовестные, пытаясь заработать, в том числе не гнушаются это делать на здоровье ребенка».
Володин напомнил, что деятельность Госдумы направлена на благо жителей страны. В частности, принято 80 законов в сфере образования, ведется работа по защите граждан от мошенников, приводится в порядок миграционная политика, еще одно важное направление — защита здоровья граждан.
Ранее amic.ru собрал самые нелепые инициативы депутатов и общественников 2026 года.
11:48:36 23-07-2026
Ну конечно по запросам граждан, Володин, к примеру - он же гражданин.
15:53:38 23-07-2026
Гость (11:48:36 23-07-2026) Ну конечно по запросам граждан, Володин, к примеру - он же г... и на самом деле он совсем не...
16:18:58 23-07-2026
Гость (15:53:38 23-07-2026) и на самом деле он совсем не...... Как Греф?
11:52:34 23-07-2026
деятельность Госдумы направлена на благо жителей страны --- Ганс Христиан Андерсен отдыхает)
12:05:56 23-07-2026
Гость (11:52:34 23-07-2026) деятельность Госдумы направлена на благо жителей страны --- ...
Здесь и Михаил Задорнов отдохнул бы...
12:37:48 23-07-2026
Гость (11:52:34 23-07-2026) деятельность Госдумы направлена на благо жителей страны --- ... Ну так-то не соврал, просто умолчал, что не всех.
11:55:58 23-07-2026
утильсбор тоже граждане просили ввести? и прочие прелести
11:56:30 23-07-2026
Да и все остальные, над кем он начальник - тоже гражданины.
11:59:43 23-07-2026
"По многочисленным просьбам трудящихся" - СССР давно нет, а лозунги остались на века. Народ у нас такой затейник: пенсионный возраст просит поднять, налоги увеличить, цены повысить)))).
12:11:39 23-07-2026
Я гражданин, но таких просьб не выдвигал и меня никто не спрашивал. А вот такие граждане, как руководство вк и газпром-медиа, думаю, очень просили, да.
12:15:16 23-07-2026
я лично писал чтобы ю тьюб закрыли.
Спасибо что откликнулись
12:20:14 23-07-2026
Мы такого не просили
12:22:02 23-07-2026
А мужики-то не знают... (с)
13:10:37 23-07-2026
Раньше я считал что враги они где-то там, но оказалось что враги прямо тут.
Когда всё начнётся, я знаю где находится враг.
13:11:42 23-07-2026
Кто именно просил? Можно конкретно называть фамилии этих людей, чтобы общественность знала своих "героев". Или как всегда приходили мешки писем ?
13:33:24 23-07-2026
Гость (13:11:42 23-07-2026) Кто именно просил? Можно конкретно называть фамилии этих люд... ты за него на пеньке голосовал по завету престарелой космонафтки
13:19:51 23-07-2026
У граждан могут быть разные запросы,даже противоположные друг другу.И какой тогда закон принимать?К примеру,у нас сейчас масса продуктов с применением пальмового масла,которое явно не устраивает большинство людей.Но почему то закон о запрещении его не принимают.Наверно потому что оно приносит немалые прибыли другим ,отдельно взятым гражданам.Или те же вейпы.Они для чего в стране?Чтобы гробить и сокращать население?Опять нету закона о запрете торговли этой гадостью .По той же самой причине.Так почему закон принимается в интересах только одной отдельной группы граждан ,а не большинства?Или тот же закон о повышении пенсионного возраста.На основании каких таких предложений граждан он принят?Я за него не голосовал,другие (большинство) тоже.Да и голосование какое то по его поводу ни в коей мере не предусматривалось,хотя коснулся он всех.А должен был быть проведён референдум и уже на основании его результатов должно быть принятие решения.Так что граждане у нас остаются ,как то ,в стороне.Вот такие времена.
13:23:38 23-07-2026
То есть если завтра всем скажут принести мыло, веревку и залезть на березу, тоже окажется, что это мы сами просили?)
14:38:44 23-07-2026
"Володин напомнил, что деятельность Госдумы направлена на благо жителей страны."----------- Я житель страны благи не вижу.
15:43:30 23-07-2026
Гость (14:38:44 23-07-2026) "Володин напомнил, что деятельность Госдумы направлена на бл...
ЦИК опубликовал сведения о доходах кандидатов в Госдуму — самым богатым стал депутат с доходом почти в ₽6 млрд
Топ-5 самых богатых кандидатов:
— Леонид Симановский, депутат от «Единой России» — ₽5,96 млрд;
Один из получивших блага. Там много таких))
21:35:34 23-07-2026
Да ладно, "по запросу"))))))))))))))
23:08:35 23-07-2026
Интересный у нас народ - все время хочет что-то запрещать. Все народы выступают, чтобы разрешали - только российский народ, чтобы запрещали. Причем так очень хочет, что даже кушать не может.....