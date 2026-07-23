Володин: законы, направленные на запреты, принимаются по запросу граждан

Он отметил, что парламентарии иногда слышат упреки в свой адрес

23 июля 2026, 11:40, ИА Амител

Вячеслав Володин / Фото: Государственная Дума / duma.gov.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутатов зря упрекают в том, что они принимают законы, направленные исключительно на запреты. Об этом он сказал во время выступления перед отчетами председателей комитетов о работе в VIII созыве ГД.

«Мы все это делали исключительно по запросу наших граждан, понимая свою ответственность, и еще раз подтверждаем, что это абсолютно правильные решения», — подчеркнул Володин.

В пример он привел запреты на смену пола в России, пропаганду нетрадиционных отношений, отказ от деторождения и другие:

«Иногда слышим упреки, что принимаем запретительные меры. Вот они, меры запретительные. Мы защищаем здоровье детей. От того, чтобы не влияли на них вейпы, другие курительные смеси, которые находят распространение, и люди недобросовестные, пытаясь заработать, в том числе не гнушаются это делать на здоровье ребенка».

Володин напомнил, что деятельность Госдумы направлена на благо жителей страны. В частности, принято 80 законов в сфере образования, ведется работа по защите граждан от мошенников, приводится в порядок миграционная политика, еще одно важное направление — защита здоровья граждан.

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