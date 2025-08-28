А еще парламентарии предлагали запретить фотошоп на сайтах знакомств

28 августа 2025, 07:00, ИА Амител

Российская Госдума / Фото: duma.gov.ru

Депутаты Госдумы то и дело удивляют россиян своими инициативами. В течение 2025 года жители страны слышали предложения о запрете фильмов Балабанова и ношения стрингов в бассейне, о блокировке постов с матами и признании бодипозитива нежелательным, о создании публичного списка проституток с адресами и реестра женатых мужчин. Еще предлагали продавать секс-игрушек только по рецепту и так далее. Amic.ru собрал самые странные предложения народных избранников нижней палаты парламента за последнее время.

Запрет фильмов Балабанова

В августе 2025 года депутат Госдумы Елена Драпеко в разговоре с изданием "Абзац" отметила, что по новому закону о запрете фильмов, не соответствующих духовно-нравственным ценностям, будут отсмотрены новые и старые киноленты. Тогда она отметила, что под запрет могут попасть и работы культового российского режиссера Алексея Балабанова.

«Имеет смысл отсмотреть кино 80-х и 90-х на предмет соответствия традиционным ценностям. Фильмы Алексея Балабанова, может, и подвергнутся цензуре или запрету. В 90-е годы много наснимали разного. Показывать детям и молодежи подобные произведения нужно осторожно», – предложила Драпеко.

Однако затем от своих слов отказалась и пояснила изданию 360.ru, что ее заявление переврали журналисты и речь шла только о фильме "Груз 200", который Драпеко рекомендовала не запретить совсем, а не показывать детям и подросткам.

Кадр из фильма Балабанова "Груз 200" / Фото: film.ru

Блокировка постов с матами

В августе 2025 года в Госдуму внесли законопроект о блокировке информационных материалов на цифровых платформах и в соцсетях, которые содержат нецензурную брань. Инициатор предложения - зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

Согласно инициативе, авторы контента с матом должны будут устранять или маскировать его, перемонтировать или использовать звуковой сигнал, чтобы избежать блокировки контента по решению органов прокуратуры.

Также в мае 2025-го депутаты Госдумы предлагали повысить штрафы за мат в общественных местах, интернете и при проведении театрально-зрелищных и культурно-просветительских мероприятий до 10 и 20 тысяч рублей для физлиц и в несколько раз – для юрлиц, писало РИА Новости.

Реестр женатых мужчин

Да, идею предупреждать женщин о том, что мужчина находится в браке, тоже обсуждали. Так, Виталий Милонов в апреле 2025 года поддержал инициативу движения "Сорок сороков" и отметил, что россиянам нужно предоставить возможность с помощью запроса на "Госуслугах" выяснять семейный статус новых знакомых. Таким образом он одобрил создание реестра женатых граждан, писал 360.ru.

Запрет на показ бездетных женщин в кино

Тот же депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с "Газетой.ru" отметил, что надо запретить показывать в кино и сериалах бездетных женщин.

«Героини должны соответствовать определенным критериям. Нельзя показывать голых людей, курящих, нельзя показывать людей, которые отказываются от семьи. То есть это люди, которые отказываются от семьи, у которых нет вообще детей, никогда не были женаты. Это как курильщики. Показывать их нельзя», – отметил Милонов.

Кадр из фильма "Чудо-женщина" / Фото:film.ru

Изъять паспорта и пересажать эскортниц

В июне 2025 года на ток-шоу "Место встречи" Виталий Милонов предложил сажать эскортниц, изъять у них паспорта, запретить выходить замуж, а также создать публичный список проституток с адресами, передает слова депутата НТВ.

Запретить носить стринги в открытых бассейнах

В июле 2025 года Милонов предложил запретить носить стринги на территории открытых бассейнов. Он рассказал агентству "Москва", что такое нижнее белье неуместно в общественном месте и может вызывать негативную реакцию у окружающих. По мнению депутата, в бассейнах должен действовать дресс-код.

Строить квартиры вместе с парилками

Милонов в разговоре с "Парламентской газетой" говорил и о том, что можно обустраивать парные в квартирах многоэтажных домов. По его мнению, Минстрой РФ может составить такой регламент, "чтобы это стало привычным элементом нашей будничной жизни". Депутат также предложил внести традиции русской бани и парения в список нематериального культурного наследия. И направил обращение министру культуры Ольге Любимовой.

Продавать секс-игрушки только по рецепту

В июне 2025 года Милонов в разговоре с "Абзацем" предлагал приравнять секс-игрушки к медицинским изделиям и продавать их только по рецепту врача. По его словам, интимные товары развращают общество и приводят к снижению уровня рождаемости.

Повысить пошлину за развод до 100 тысяч

Но и это не все инициативы от Милонова. В апреле в разговоре с aif.ru он говорил, что для сокращения числа разводов в России нужно увеличить срок расторжения брака минимум до трех месяцев, а госпошлину – до 100 тысяч рублей.

Виталий Милонов / Фото: er.ru

Признать бодипозитив нежелательным

Кроме того, в январе 2025 года Милонов предложил признать нежелательной идеологию бодипозитива в России, сообщал RT. Он направил обращение на имя министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. По словам Милонова, бодипозитивщики "пропагандируют нездоровый образ жизни, отказ от пищевой дисциплины и занятий спортом", а также пренебрегают "общепринятыми представлениями красоты и опрятности". В итоге сторонники "движения" "доводят себя до ожирения, отказываются от норм гигиены, получают хронические заболевания и в итоге доходят до грани ранней смерти", считает Милонов.

Запрет на фотошоп на сайтах знакомств

В мае 2025 года депутаты ЛДПР предложили запретить выкладывать отфотошопленные снимки в приложениях знакомств. А именно народные избранники посчитали правильным запретить публикацию готовых кадров, чтобы пользователи фотографировались в самом приложении без возможности редактирования, писал Shot. Другой вариант – разработать специальный алгоритм на основе искусственного интеллекта, который будет распознавать признаки фотошопа. А если платформы не захотят вводить эти механизмы, их нужно штрафовать, уверены депутаты.

Давать людям с ожирением скидки в спортзал

Зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов в марте 2025 года предложил предоставлять скидки в спортзал людям с ожирением, так как цены на абонементы "серьезно бьют по кошельку" и не все могут себе его позволить. Размер скидки должен варьироваться в зависимости от степени ожирения и устанавливаться самой организацией, цитировало депутата РИА Новости.

Мужчина на беговой дорожке / Фото сгенерировано нейросетью "Кандинский"

Возрастной ценз на использование соцсетей

Амир Хамитов также в январе 2025 года предлагал ввести возрастной ценз для пользования соцсетями. А именно ограничить к ним доступ детям до 14 лет. По его мнению, это нужно для защиты несовершеннолетних от опасностей – например, от антироссийской пропаганды, от педофилов, извращенцев и приверженцев "деструктивных культов". А информацию ребенок может получить из образовательных ресурсов и книг, считает депутат.

Запрет кальянов

В феврале 2025 года депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев предложил полностью запретить кальяны. По его словам, устройство является "ингалятором массового потребления", так как за один день им может воспользоваться 10–15 человек, передавала его слова "Дума ТВ".

При этом вскоре в России, вероятно, будут запрещены вейпы. Закон о запрете продажи вейпов на данный момент еще не принят. Однако 22 августа с просьбой об этом к президенту России Владимиру Путину обратился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он отметил, что стоит дать полномочия регионам по полному запрету вейпов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в мессенджере Max отметил, что в ближайшие два месяца Госдума выйдет на принятие законопроекта о запрете продажи вейпов, так как они "наносят вред здоровью человека и могут привести к тяжелым заболеваниям", цитирует его пост сайт Госдумы.

В 2024 году депутаты уже ужесточили ответственность за продажу детям вейпов и другой никотинсодержащей продукции, а также сырья для ее производства, кальянов и других устройств для потребления никотина.

Изучать Газманова и Шамана в школе

Депутат Госдумы Сергей Колунов в январе рассказывал РИА Новости, что школьники первых-восьмых классов могут начать изучать патриотические песни современных авторов в рамках уроков музыки, в том числе творчество Ярослава Дронова (Shaman) и Олега Газманова. Инициативу Колунова поддержало Минпросвещения. Колунов говорил, что начать изучение песен могут с 1 сентября 2025 года.