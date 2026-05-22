"Ребята, что вы творите". Самые нелепые инициативы депутатов и общественников 2026 года

Эксцентричные предложения народных избранников могут иметь скрытый смысл

22 мая 2026, 09:15, ИА Амител

Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru

В предвыборный период российские депутаты и общественники традиционно выдвигают настолько смелые предложения, что некоторые из них порой просто изумляют публику. Маститые законодатели и активисты предлагали контролировать "моральный облик", ненавязчиво подкинуть народу деньжат и указывали, как следует внедрять семейные ценности. Подробности — в материале amic.ru.

От Марычева до Милонова

Начнем с наших земляков, которые дают о себе знать новшествами, далеко не всегда вызывающими веселье. Скажем, недавно уроженка Алтайского края, представительница "Единой России" Мария Бутина на заседании Следкома РФ предложила запретить книги писателя Григория Остера, якобы "разрушающие нравственный фундамент ребенка под видом юмора и воспитания". Глава СК Александр Бастрыкин согласился с бывшей узницей американской тюрьмы и дал команду специалистам центрального аппарата устроить ревизию произведениям детского писателя.

Неутомим в своем законотворческом креативе и Виталий Милонов — партийный товарищ нашей землячки, предлагавший продавать секс-игрушки только по рецепту, запретить продажу майонеза, разработать школьную форму в стиле императорской России и многое другое.

В марте креативный парламентарий предложил запретить в России продажу заграничных туров.

«Люди сейчас, зная о том, что в мире так неспокойно, что Дональд Трамп вместе с Израилем грозят всему миру… Сейчас не время! Я понимаю туркомпании: они будут говорить "поезжайте", потому что для них это деньги. Они и так пропагандируют "быдло" all inclusive в Турции, который вообще запретить надо», — разразился он идеей в эфире НТВ.

Он также предлагал направлять участников секс-вечеринок на принудительное лечение в психиатрические лечебницы, признать оккультизм экстремистским течением, ввести законодательный запрет на курение в автомобиле при детях и пр.

Пока что большинство инициатив Милонова не оформлены в виде проектов законов, однако время до окончания работы Госдумы нынешнего созыва еще есть…

Депутаты высказывают порой эксцентричные предложения, поскольку стремятся выделиться из общей массы, отмечает политолог, доцент и кандидат Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Журавлев.

«Чтобы выделиться, многим нужно выдвинуть инициативу почуднее, иначе ее просто не заметят», — рассказал он amic.ru.

Собеседник напомнил о депутате Госдумы первого созыва Вячеславе Марычеве:

«Он ходил по Госдуме с накладными грудями, совершал чудаковатые поступки. Но при этом польза от него была. Согласно статистике того периода, он принес своему округу больше различных федеральных "плюшек", чем любой другой депутат. То есть чудаковатость и нереалистичность может быть красивой картинкой, для того чтобы заметили либо твою инициативу и переделали ее в более реалистичную, либо тебя самого».

От Милонова до Миронова…

Впрочем, депутатская мысль резвилась не только в последние месяцы — этот процесс наблюдался и в прошлые годы. Скажем, народные избранники до сих пор вынашивают идею в виде проекта закона выкосить из интернета нецензурные слова и высказывания. С привлечением Роскомнадзора, которому надлежит блокировать посты в соцсетях и материалы на различных ресурсах. С учетом реакции пользователей Сети на текущую социально-экономическую ситуацию (и различные запреты, конечно) такие блокировки чреваты параличом Рунета.

Звучала в прошлом году инициатива запретить детское шампанское — дело дошло до письма главе Минпромторга Алиханова. По словам автора письма, депутата Хамзаева, шампанское — сугубо взрослый алкогольный напиток, поэтому нечего "вводить в заблуждение как детей, так и их родителей" его "детской версией".

Не устраивал на прилавках магазинов и майонез — его называли проклятием отечественной кухни, призывали изгнать из рациона россиян, приравняв к алкоголю и табаку.

Также звучали предложения ограничить продажу инъекционных косметологических препаратов через интернет, выплачивать россиянам по 50 рублей за каждый пройденный километр сверх ежедневной нормы, изучать в школах песни Олега Газманова и Ярослава Дронова (Shaman) и пр.

После таких смелых новаций наши сограждане уже не должны ничему удивляться. Даже идее запретить публикацию отретушированных фотографий на сайтах и в приложениях для знакомств. Мол, мы и не такое видели (слышали).

Общественники тоже "зажигают"

В январе 2026 года Госдума едва не рассмотрела предложение внефракционного депутата Евгения Марченко об ограничении количества кошек и собак, которых можно содержать в квартире. Думец считал, что численность братьев меньших в жилом помещении следует нормировать — 18 квадратных метров на одну взрослую собаку или кошку.

Интересно, что в предвыборный период депутаты стали чрезвычайно восприимчивы к идеям разномастных общественников, не устающих выдвигать неординарные идеи. Например, движение "Сорок сороков" (еще осенью 2025 года предлагавшее запретить продажу презервативов семейным парам ради более активного размножения) в марте посчитало важным ввести в российских детсадах четкий регламент на смену подгузников — не реже одного раза в три-четыре часа.

Вообще, вопросы демографии и воспитания детей — благодатная тема для креативных деятелей. Так, в апреле на круглом столе в Госдуме медиаменеджер Иван Бакуров высказал мысль, что на фоне множества разводов в стране неплохо было бы поощрять отцов, проживших в семье год после рождения ребенка. Каждый прожитый год, мол, приравнивать к мини-подвигу и делать мужчину богаче на миллион рублей.

Ранее общественники, руководители брачных агентств и депутаты на местах для улучшения демографической ситуации и в борьбе за нравственный облик предлагали создать в стране реестр женатых мужчин, запретить дамам носить короткие юбки, чаще надевать короткие юбки, отключать по ночам интернет и пр.

Один на один с законом депутатов оставлять нельзя

Оценивая неординарные идеи думцев, Дмитрий Журавлев вспомнил времена Верховного совета России:

«Тогда милые, честные, порядочные, искренние, но абсолютно некомпетентные люди выступали с различными политическими инициативами. Это было чудо чудное, как говорится. Но тогда не было никаких механизмов регулирования такой деятельности».

Действительно, депутаты Верховного совета РСФСР (а потом и РФ) выдвигали немало умопомрачительных предложений — от демонтажа всех памятников Ленину в России в кратчайшие сроки как символов "проклятого коммунизма" до волшебного перехода огромной страны к рынку аж за 500 дней.

По словам Дмитрия Журавлева, такое законодательное рвение стало поводом для усовершенствования системы законотворчества:

«Наверху стали понимать, что так просто бросать депутатов один на один с законодательством опасно, они такое могут наворотить, потом не разгребешься. Появлялись разные ведомства, подразделения аппарата Госдумы, правовое управление президента, которые должны были поправить, объяснить неприемлемость или приемлемость их очередной "гениальной идеи"».

Сегодня многие структуры, призванные корректировать творческие порывы депутатов, похоже, устранились от процесса, выдвигает предположение Дмитрий Журавлев:

«У меня такое ощущение, что этим институтам сейчас не до депутатов, поэтому они в некотором смысле оставили их. Это моя версия. Возможно, их перед летом оставили: пусть, мол, порезвятся. Поэтому сейчас мы видим такие чудаковатые идеи, некому их остановить и сказать: "Ребята, что вы творите. Остановить, подумайте, ведь дела обстоят несколько иначе».

Поэтому структуры, следящие за полетом фантазии народных избранников, спокойно смотрят на эти странные идеи, полагает политолог:

«Пусть себе выступают с инициативами. Все равно на уровне комитетов Госдумы все эти инициативы либо преобразуют во что-нибудь членораздельное, либо просто не примут».

Причем многие из экстравагантных или популистских идей заблокируют еще на заседаниях думских фракций, указывает эксперт.