Врач объяснила, как высокая температура воды влияет на кожу, волосы и давление

10 июня 2026, 15:49, ИА Амител

Вакцина, рак / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Врач Ариэль Нуньес в беседе с изданием Terra предупредила, что привычка принимать горячий душ может нанести вред здоровью, передает Lenta.ru.

Специалист отметила несколько негативных последствий такой процедуры. Прежде всего, горячая вода пересушивает кожу — это особенно опасно для людей с дерматитом или аллергией, поскольку может спровоцировать обострение заболеваний.

Негативное влияние распространяется и на состояние волос: под воздействием высоких температур увеличивается выработка кожного сала у корней, в то время как кончики волос становятся сухими. Кроме того, горячий душ вызывает расширение кровеносных сосудов, что способно привести к падению артериального давления. Такое состояние (гипотония) часто сопровождается головокружением и слабостью.

Среди рисков врач выделила появление зуда по всему телу, повреждение естественного кожного барьера, а также дискомфорт в дыхательных путях из‑за высокой концентрации пара во время приема душа. Ранее врач назвала полезные для здоровья зубов продукты.