Эксперт Минздрава назвала семь принципов сохранения здоровья и долголетия
Чтобы дожить до 100 лет, важно не только отказаться от алкоголя и сигарет
07 апреля 2026, 11:33, ИА Амител
Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова в беседе с РИА Новости назвала семь ключевых принципов, помогающих сохранить здоровье и продлить жизнь.
Всемирный день здоровья ежегодно отмечается 7 апреля. В преддверии даты эксперт поделилась рекомендациями, которые, по ее словам, способны обеспечить долголетие.
Во‑первых, необходимо отказаться от курения. Дроздова пояснила, что со временем из‑за курения повреждаются стенки сосудов — это создает предпосылки для образования атеросклеротических бляшек и, как следствие, повышает риск инфаркта и инсульта.
При этом организм начинает восстанавливаться сразу после отказа от вредной привычки: уже через год вероятность сердечно‑сосудистых осложнений снижается вдвое.
Во‑вторых, следует исключить употребление алкоголя. По словам специалиста, он провоцирует аритмию и кардиомиопатию, а также вызывает гибель нейронов в нервной системе.
В‑третьих, важно ограничить потребление соли: избыток натрия задерживает воду в организме, увеличивает объем циркулирующей крови, повышает артериальное давление и создает дополнительную нагрузку на сердце, одновременно негативно влияя на работу почек.
«Четвертый принцип — ежедневное употребление не менее 400 граммов овощей и фруктов. Это доступный способ снизить риск развития сердечно‑сосудистых и онкологических заболеваний. Пятая рекомендация касается физической активности: эксперт советует уделять ей 150–300 минут в неделю в умеренном темпе — такая норма подтверждена научными исследованиями. Шестой пункт — здоровый сон продолжительностью семь-восемь часов в сутки», — говорится в публикации.
Наконец, седьмой принцип заключается в поддержании социальных связей и интеллектуальной активности. Дроздова подчеркнула, что профилактика когнитивного снижения начинается задолго до старости. Общение с близкими, освоение новых навыков, чтение и участие в общественной жизни, по словам эксперта, — это инвестиция в ясность мышления на долгие годы вперед.
Ранее сообщалось, что российская молодежь планирует дожить до 124 лет. Развитие геронтологии и медицины позволит рассчитывать на увеличение периода активной и независимой жизни.
11:38:02 07-04-2026
до 100 лет, чтоб пенсионный фонд разорился?
11:38:03 07-04-2026
И восьмой - жить в нормальной стране.
11:54:32 07-04-2026
Делаю вывод - фрукты с хорошим виски и есть секрет долголетия! ☺
12:40:46 07-04-2026
деньги, деньги и ещё раз деньги - секрет долголетия.