Эксперт Минздрава назвала семь принципов сохранения здоровья и долголетия

Чтобы дожить до 100 лет, важно не только отказаться от алкоголя и сигарет

07 апреля 2026, 11:33, ИА Амител

Женщина в платье / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова в беседе с РИА Новости назвала семь ключевых принципов, помогающих сохранить здоровье и продлить жизнь.

Всемирный день здоровья ежегодно отмечается 7 апреля. В преддверии даты эксперт поделилась рекомендациями, которые, по ее словам, способны обеспечить долголетие.

Во‑первых, необходимо отказаться от курения. Дроздова пояснила, что со временем из‑за курения повреждаются стенки сосудов — это создает предпосылки для образования атеросклеротических бляшек и, как следствие, повышает риск инфаркта и инсульта.

При этом организм начинает восстанавливаться сразу после отказа от вредной привычки: уже через год вероятность сердечно‑сосудистых осложнений снижается вдвое.

Во‑вторых, следует исключить употребление алкоголя. По словам специалиста, он провоцирует аритмию и кардиомиопатию, а также вызывает гибель нейронов в нервной системе.

В‑третьих, важно ограничить потребление соли: избыток натрия задерживает воду в организме, увеличивает объем циркулирующей крови, повышает артериальное давление и создает дополнительную нагрузку на сердце, одновременно негативно влияя на работу почек.

«Четвертый принцип — ежедневное употребление не менее 400 граммов овощей и фруктов. Это доступный способ снизить риск развития сердечно‑сосудистых и онкологических заболеваний. Пятая рекомендация касается физической активности: эксперт советует уделять ей 150–300 минут в неделю в умеренном темпе — такая норма подтверждена научными исследованиями. Шестой пункт — здоровый сон продолжительностью семь-восемь часов в сутки», — говорится в публикации.

Наконец, седьмой принцип заключается в поддержании социальных связей и интеллектуальной активности. Дроздова подчеркнула, что профилактика когнитивного снижения начинается задолго до старости. Общение с близкими, освоение новых навыков, чтение и участие в общественной жизни, по словам эксперта, — это инвестиция в ясность мышления на долгие годы вперед.

Ранее сообщалось, что российская молодежь планирует дожить до 124 лет. Развитие геронтологии и медицины позволит рассчитывать на увеличение периода активной и независимой жизни.