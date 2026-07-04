Врач назвала безопасную дневную норму арбуза

Диетолог отметила, что суточную норму лучше не съедать сразу

04 июля 2026, 12:35, ИА Амител

Арбузы и дыни на улице / Фото: amic.ru

Взрослому человеку рекомендуется съедать не более 500–800 граммов арбуза в день, разделив это количество на несколько приемов пищи. Об этом РИА Новости рассказала главный внештатный диетолог Минздрава Приморского края, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.

«Безопасная порция арбуза за один прием — 200–300 граммов мякоти, примерно один-два ломтика. В день взрослому можно до 500–800 граммов», — пояснила Ямилова.

Диетолог отметила, что суточную норму лучше не съедать сразу, а распределить на два-три приема. Такой подход поможет снизить нагрузку на пищеварительную систему и избежать избыточного употребления сахаров и жидкости.

Специалист также напомнила, что людям с некоторыми хроническими заболеваниями, в том числе сахарным диабетом, заболеваниями почек и нарушениями обмена веществ, объем употребления арбуза следует согласовывать с лечащим врачом.