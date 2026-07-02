Лучший король ягод: как выбрать самый спелый и сладкий арбуз
Как не попасть впросак при выборе арбуза? Топ-6 крутых советов
02 июля 2026, 07:22, ИА Амител
Летний сезон всегда очень богат на урожай фруктов и ягод, но среди них всегда выделяются плоды настоящего короля ягод — арбуза.
Как выбрать среди множества лежащих на прилавках полосатых гигантов самый спелый и сладкий — рассказываем на amic.ru.
В какие месяцы стоит лучше всего покупать арбузы?
Почему не стоит брать ранние арбузы?
Арбузы, которые появляются на прилавках в июне, чаще всего выращивают в теплицах и везут на продажу издалека, например из Турции и Ирана.
«Чтобы они выглядели спелыми и лучше росли, их нередко подкармливают стимуляторами роста, из-за чего в плодах может содержаться опасное количество нитратов и пестицидов, в чем и заключается главная опасность», — рассказывает помощник по общей гигиене филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" в Рязанской области в Шиловском районе Надежда Колдаева.
Кроме того, если арбуз повредили во время транспортировки или разрезали заранее, то велик шанс развития различных бактерий, для которых водянистая мякоть плода с высоким содержанием сахаров представляет собой весьма благоприятную среду.
Каким должен быть внешний вид у спелого арбуза?
Существует несколько основных признаков, по которым спелость и сладость арбуза можно определить по внешнему виду.
Во-первых, кожура у таких плодов должна быть твердой, гладкой, без вмятин, трещин или мягких участков, а также она не должна блестеть.
Во-вторых, цвет у кожуры должен быть ярким и насыщенным, а полоски — контрастными и четкими. Хорошим признаком также считается наличие на поверхности плодов "пчелиной паутинки" — сеточки из сухих бежевых линий. Это говорит о том, что пчелы хорошо опылили завязь, и такие арбузы чаще бывают слаще.
В-третьих, форма у спелого арбуза должна быть симметричной, без деформаций и наростов. При этом для своего размера арбуз должен казаться тяжелым — это признак высокого содержания воды и сочности.
В-четвертых, следует обратить внимание на хвостик и "пуговку" этого представителя бахчевой культуры.
У спелого арбуза хвостик должен быть сухим, но не пересохшим. Если данная часть плода зеленая и сочная, это значит, что арбуз сорвали раньше времени.
"Пуговка" (место, откуда растет хвостик) у дозревших плодов должна быть твердой и одеревеневшей. Если она выпуклая, большая или "треснувшая", то это может говорить о недоспелости или химической обработке арбуза.
Что такое "земляное пятно" на арбузе?
Каким должен быть вес у зрелого арбуза?
Какие приемы помогут выявить спелый арбуз?
Очень часто узнать спелость и качество плода можно, как ни странно, по звуку при постукивании по нему костяшками пальцев или ладонью. Если арбуз спелый, то эта своеобразная "мелодия" должна быть умеренно звонкой, гулкой и с вибрацией. Глухой звук может указывать на перезрелость или наличие пустот, а слишком звонкий — на недоспелость.
Кроме того, зрелость плода можно проверить по его упругости. Для этого его нужно сжать двумя руками. У спелого арбуза будет легкий характерный треск — это говорит о хорошем натяжении мякоти, а если он совсем не пружинит или слишком твердый на ощупь — вероятно, он еще не дозрел.
07:27:06 02-07-2026
на 50-100 р сверх счета продавцу побольше дайте и вам помогут выбрать прекрасный арбуз
09:22:42 02-07-2026
Второй год уже июньские арбузы слаще августовских. Почему?
09:39:04 02-07-2026
Гость (09:22:42 02-07-2026) Второй год уже июньские арбузы слаще августовских. Почему?... Ешьте больше июнских конечно, в них голимая химия.