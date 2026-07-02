Существует несколько основных признаков, по которым спелость и сладость арбуза можно определить по внешнему виду.

Во-первых, кожура у таких плодов должна быть твердой, гладкой, без вмятин, трещин или мягких участков, а также она не должна блестеть.

Во-вторых, цвет у кожуры должен быть ярким и насыщенным, а полоски — контрастными и четкими. Хорошим признаком также считается наличие на поверхности плодов "пчелиной паутинки" — сеточки из сухих бежевых линий. Это говорит о том, что пчелы хорошо опылили завязь, и такие арбузы чаще бывают слаще.

В-третьих, форма у спелого арбуза должна быть симметричной, без деформаций и наростов. При этом для своего размера арбуз должен казаться тяжелым — это признак высокого содержания воды и сочности.

В-четвертых, следует обратить внимание на хвостик и "пуговку" этого представителя бахчевой культуры.

У спелого арбуза хвостик должен быть сухим, но не пересохшим. Если данная часть плода зеленая и сочная, это значит, что арбуз сорвали раньше времени.

"Пуговка" (место, откуда растет хвостик) у дозревших плодов должна быть твердой и одеревеневшей. Если она выпуклая, большая или "треснувшая", то это может говорить о недоспелости или химической обработке арбуза.