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Лучший король ягод: как выбрать самый спелый и сладкий арбуз

Как не попасть впросак при выборе арбуза? Топ-6 крутых советов

02 июля 2026, 07:22, ИА Амител

Арбуз / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru
Арбуз / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Летний сезон всегда очень богат на урожай фруктов и ягод, но среди них всегда выделяются плоды настоящего короля ягод — арбуза.

Как выбрать среди множества лежащих на прилавках полосатых гигантов самый спелый и сладкий — рассказываем на amic.ru.

1

В какие месяцы стоит лучше всего покупать арбузы?

Лучшее время для покупки арбузов — с середины июля до начала сентября. В этот период, особенно в августе и сентябре, плоды массово созревают в южных регионах России (Астраханской и Волгоградской областях, Краснодарском крае), а также в Узбекистане и Казахстане (откуда их также привозят), поэтому они максимально сладкие, сочные и безопасные.
2

Почему не стоит брать ранние арбузы?

Арбузы, которые появляются на прилавках в июне, чаще всего выращивают в теплицах и везут на продажу издалека, например из Турции и Ирана.

«Чтобы они выглядели спелыми и лучше росли, их нередко подкармливают стимуляторами роста, из-за чего в плодах может содержаться опасное количество нитратов и пестицидов, в чем и заключается главная опасность», — рассказывает помощник по общей гигиене филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" в Рязанской области в Шиловском районе Надежда Колдаева.

Кроме того, если арбуз повредили во время транспортировки или разрезали заранее, то велик шанс развития различных бактерий, для которых водянистая мякоть плода с высоким содержанием сахаров представляет собой весьма благоприятную среду.

3

Каким должен быть внешний вид у спелого арбуза?

Существует несколько основных признаков, по которым спелость и сладость арбуза можно определить по внешнему виду.

Во-первых, кожура у таких плодов должна быть твердой, гладкой, без вмятин, трещин или мягких участков, а также она не должна блестеть.

Во-вторых, цвет у кожуры должен быть ярким и насыщенным, а полоски — контрастными и четкими. Хорошим признаком также считается наличие на поверхности плодов "пчелиной паутинки" — сеточки из сухих бежевых линий. Это говорит о том, что пчелы хорошо опылили завязь, и такие арбузы чаще бывают слаще.

В-третьих, форма у спелого арбуза должна быть симметричной, без деформаций и наростов. При этом для своего размера арбуз должен казаться тяжелым — это признак высокого содержания воды и сочности.

В-четвертых, следует обратить внимание на хвостик и "пуговку" этого представителя бахчевой культуры.

У спелого арбуза хвостик должен быть сухим, но не пересохшим. Если данная часть плода зеленая и сочная, это значит, что арбуз сорвали раньше времени.

"Пуговка" (место, откуда растет хвостик) у дозревших плодов должна быть твердой и одеревеневшей. Если она выпуклая, большая или "треснувшая", то это может говорить о недоспелости или химической обработке арбуза.

4

Что такое "земляное пятно" на арбузе?

Земляное, или полевое, пятно арбуза — это место, которым он соприкасался с землей во время роста, и обычно располагается на боку плода. У спелого арбуза оно должно быть ярко-желтого или насыщенно-оранжевого цвета. Чем ярче пятно, тем дольше арбуз дозревал на грядке. Белое или бледно-желтое пятно — признак незрелости.
5

Каким должен быть вес у зрелого арбуза?

Оптимальный вес у таких плодов должен быть от 5 до 10 килограммов. Маленькие арбузы (2–3 кг) часто оказываются недозрелыми, а слишком большие (12–15 кг и более) могут быть "перекормленными" и водянистыми.
6

Какие приемы помогут выявить спелый арбуз?

Очень часто узнать спелость и качество плода можно, как ни странно, по звуку при постукивании по нему костяшками пальцев или ладонью. Если арбуз спелый, то эта своеобразная "мелодия" должна быть умеренно звонкой, гулкой и с вибрацией. Глухой звук может указывать на перезрелость или наличие пустот, а слишком звонкий — на недоспелость.

Кроме того, зрелость плода можно проверить по его упругости. Для этого его нужно сжать двумя руками. У спелого арбуза будет легкий характерный треск — это говорит о хорошем натяжении мякоти, а если он совсем не пружинит или слишком твердый на ощупь — вероятно, он еще не дозрел.

Фото: Floh Keitgen / unsplash.com

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Комментарии 3

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Трагати

07:27:06 02-07-2026

на 50-100 р сверх счета продавцу побольше дайте и вам помогут выбрать прекрасный арбуз

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Гость

09:22:42 02-07-2026

Второй год уже июньские арбузы слаще августовских. Почему?

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Гость

09:39:04 02-07-2026

Гость (09:22:42 02-07-2026) Второй год уже июньские арбузы слаще августовских. Почему?... Ешьте больше июнских конечно, в них голимая химия.

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