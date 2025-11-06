"Юбилейную" шайбу Овечкина попытался украсть вратарь "Сент-Луис Блюз"

Во время празднования достижения голкипер спрятал 900-ю шайбу у себя в снаряжении

06 ноября 2025, 15:16, ИА Амител

Александр Овечкин / Фото: трансляция матча "Вашингтон Кэпиталз" и "Нью-Йорк Айлендерс"

После того как российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил свою юбилейную, 900-ю шайбу в ворота "Сент-Луис Блюз", голкипер команды Джордан Биннингтон попытался украсть игровой снаряд. Об этом сообщает РИА Новости.

Овечкин достиг исторической отметки на 23-й минуте игры, отметив свой 900-й гол в рамках Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Пока Овечкин праздновал вместе со своими товарищами по команде, Биннингтон спрятал шайбу у себя в экипировке. Однако впоследствии судья попросил вратаря вернуть памятный трофей.

Овечкин стал первым хоккеистом в истории, которому удалось забросить 900 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. После триумфального гола "Кэпиталз" увеличили свое преимущество, поведя в счете 2:0.