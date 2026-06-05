ВТБ вложит десятки миллиардов рублей во внедрение искусственного интеллекта
В банке считают, что ИИ должен давать измеримый финансовый результат
05 июня 2026, 17:00, ИА Амител
Группа ВТБ в ближайшие годы направит десятки миллиардов рублей на развитие искусственного интеллекта в собственных процессах. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) сообщил первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
ИИ должен приносить результат
По словам Пьянова, для банка важно системно развивать искусственный интеллект не только внутри ВТБ, но и в экономике страны. При этом сама технология не дает финансового эффекта без внедрения в реальные бизнес-процессы.
«Мы придерживаемся концепции "бережливого ИИ". Каждый проект должен быть "счетным" и окупаться в течение нескольких лет, принося 2–3 рубля дохода на каждый вложенный рубль. Если модель не подтверждает прямую экономическую эффективность, она не внедряется», — прокомментировал топ-менеджер.
Так, из 130 идей цифровых помощников в ВТБ выбрали только 17 наиболее перспективных задач.
Ставка на практические решения
Новые банковские технологии сегодня либо уже строят на искусственном интеллекте, либо усиливают с его помощью. Речь идет об ИИ в кредитовании, биометрии, роботизации, открытых API и цифровом рубле.
«ИИ дает быстрый и измеримый эффект: снижение рисков, рост выдач, персонализация, автоматизация. Мы уже активно внедряем (голосовые ассистенты, анализ отделений, предиктивная аналитика). В частности, ИИ в кредитовании и операционной деятельности дает нам самый высокий ROI сегодня», — подчеркнул Дмитрий Пьянов.
В банке также напомнили, что одними из первых на рынке представили сервис ИИ-рекомендаций в инвестициях в рамках услуги робота-советника.
19:15:22 05-06-2026
Почему бы Госдуму не заменить искусственным интеллектом, который сэкономил бы уйму денег, транжирящихся на содержание "народных слуг", и заодно избавил бы страну от очевидных дармоедов?
20:45:03 05-06-2026
Мегафон уже внедрил ИИ в техподдержку. Типичный диалог:
ИИ - У вас проблема с мобильным интернетом?
Я - Нет. Проблема такая-то.
- У вас проблема с мобильным интернетом?
- Нет
- Сформулируйте вопрос
- Проблема такая-то
- У вас проблема с мобильным интернетом?
- Позови оператора
- Я могу помочь не хуже оператора, только быстрее
- Проблема такая-то в расширенном изложении.
- Не совсем понял ваш вопрос, сформулируйте по-другому. У вас проблема с мобильным интернетом?
Бьешься 20 минут, прорываясь до оператора, за это время ИИ раз 10 спросит про проблемы мобильного интернета, пару раз предложит перезагрузить телефон. Полнейшее неуважение к клиенту. Проблему не способны решить третий месяц, не работает часть услуг, буду переходить.