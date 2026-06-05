ВТБ вложит десятки миллиардов рублей во внедрение искусственного интеллекта

В банке считают, что ИИ должен давать измеримый финансовый результат

05 июня 2026, 17:00, ИА Амител

Дмитрий Пьянов / Фото: пресс-служба ВТБ

Группа ВТБ в ближайшие годы направит десятки миллиардов рублей на развитие искусственного интеллекта в собственных процессах. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) сообщил первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

ИИ должен приносить результат

По словам Пьянова, для банка важно системно развивать искусственный интеллект не только внутри ВТБ, но и в экономике страны. При этом сама технология не дает финансового эффекта без внедрения в реальные бизнес-процессы.

«Мы придерживаемся концепции "бережливого ИИ". Каждый проект должен быть "счетным" и окупаться в течение нескольких лет, принося 2–3 рубля дохода на каждый вложенный рубль. Если модель не подтверждает прямую экономическую эффективность, она не внедряется», — прокомментировал топ-менеджер.

Так, из 130 идей цифровых помощников в ВТБ выбрали только 17 наиболее перспективных задач.

Ставка на практические решения

Новые банковские технологии сегодня либо уже строят на искусственном интеллекте, либо усиливают с его помощью. Речь идет об ИИ в кредитовании, биометрии, роботизации, открытых API и цифровом рубле.

«ИИ дает быстрый и измеримый эффект: снижение рисков, рост выдач, персонализация, автоматизация. Мы уже активно внедряем (голосовые ассистенты, анализ отделений, предиктивная аналитика). В частности, ИИ в кредитовании и операционной деятельности дает нам самый высокий ROI сегодня», — подчеркнул Дмитрий Пьянов.

В банке также напомнили, что одними из первых на рынке представили сервис ИИ-рекомендаций в инвестициях в рамках услуги робота-советника.