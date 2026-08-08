Синоптики поделились прогнозом погоды на день

08 августа 2026, 06:00, ИА Амител

Дождь / Фото: amic.ru

В Алтайском крае выходные пройдут дождливо, сообщает региональный Гидрометцентр.

«Днем температура составит от +21 до +26 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы, при грозах — ливни. В утренние часы местами туман», — следует из прогноза.

Ветер северный, 4–9 м/с, местами с порывами до 14 м/с, предупреждают синоптики.

В Барнауле ожидается от +22 до +24 градусов, ветер северный, 4–9 м/с. Преимущественно без осадков.