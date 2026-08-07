Последняя жара. Выше +30 градусов несколько дней продержится на Алтае перед "похолоданием"
Три очень теплых дня
07 августа 2026, 15:15, ИА Амител
Жаркое лето в Алтайском крае продолжается: перед предосенним похолоданием нас ожидают два-три очень теплых дня. Будет ярко, солнечно и почти без дождей. Об этом говорят данные популярных сервисов: "Яндекс.Погода", Gismeteo и "Погода Mail".
"Яндекс.Погода"
Выходные — 8 и 9 августа — теплом особо не порадуют: ожидается +22 и +26 градусов соответственно. А вот уже с 10 по 12 августа прогнозируется +29...+30 градусов — целых три дня жары и ясной солнечной погоды.
После этого начнет постепенно холодать. И к концу лета температура опустится до +17 градусов.
Gismeteo
В данном прогнозе, если сравнивать с предыдущим, будет не три, а только два жарких дня: 11 и 12 августа. Столбики термометров покажут +30...+32 градуса. Солнечно и безоблачно.
"Погода Mail"
Данный прогноз — самый оптимистичный (как всегда), хотя и показывает в целом схожую информацию. Ожидается три дня жары с 10 по 12 августа: столбики термометров будут показывать +30...+33 градуса.
Не стоит забывать, что погода весьма капризная и все может измениться. Как будет на самом деле, станет известно ближе к конкретным датам.
Комментарии 0