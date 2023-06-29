Госдума в первом чтении приняла закон о привлечении школьников к труду
Документ предполагает исключить норму, требующую согласие ученика или его родителей на трудовую деятельность
29 июня 2023, 20:42, ИА Амител
Госдума приняла законопроект о трудовом воспитании в школах в первом чтении. Об этом сообщает "Интерфакс".
Напомним, что документ предполагает исключить норму, требующую согласие ученика или его родителей на трудовую деятельность. При этом предлагаемая работа будет соответствовать возрастным особенностям детей.
В ходе обсуждения спикер Вячеслав Володин подчеркивал, что депутатов о возвращении труда в школу просят и учителя, и родители. Таким образом у них будет формироваться положительное отношение к труду.
"Только через труд можно воспитать отношение ко многим вопросам, которые потом ему понадобится решать", – заключил спикер.
Как отмечала ранее председатель комитета Госдумы по просвещению, один из авторов законопроекта – Ольга Казакова – заявила, что закон позволит формировать чувство личной причастности к делу и ответственности за его результат. После этого, по её словам, бывшие школьники будут с уважением относиться к труду в выбранной профессии.
21:23:32 29-06-2023
Отлично! Решение долгожданное и правильное.
22:25:45 29-06-2023
Социалистической страны нет, но капиталисты решили обучать детей трудовому воспитанию, в кап. стране любой труд должен быть оплачен, его задача воспитывать миллионеров, а не бесплатных рабов.
07:42:11 30-06-2023
Гость (22:25:45 29-06-2023) Социалистической страны нет, но капиталисты решили обучать д... Это не труд, а трудовое воспитание.
10:55:57 30-06-2023
Гость (07:42:11 30-06-2023) Это не труд, а трудовое воспитание.... вообще-то принудительный труд - это вид наказания. За что вы хотите наказать всех школьников?
11:14:31 30-06-2023
Гость (10:55:57 30-06-2023) вообще-то принудительный труд - это вид наказания. За что в... У вас ребенок ничего по дому не делает? Или вы все же его "наказываете" трудом периодически? Откуда в вас эта установка, что ТРУД=НАКАЗАНИЕ?
00:02:27 30-06-2023
Бабенку с дитятями, которых она в госслужащие засунула, тоже к труду привлечь бы. Общественнополезному. А не к протиранию европейскопошитых штанов. Пусть тюльпаны весной высаживает.
08:43:27 30-06-2023
Гость (00:02:27 30-06-2023) Бабенку с дитятями, которых она в госслужащие засунула, тоже... А если будет высказываться против, пересажать всю семейку за госизмену!
01:28:52 30-06-2023
Да как так то? Кто эти родители, кто просит трудовое воспитание в школах? Наверное те, чьи дети никуда кроме школы не ходят? Когда заниматься ещё и трудом, если ребёнок ходит на несколько доп занятий( художка , музыкалка, танцы, и т.д.) Ещё и уроки делать надо.
10:43:52 30-06-2023
Гость (01:28:52 30-06-2023) Да как так то? Кто эти родители, кто просит трудовое воспита... Не каждый же день ребенок посещает кружки, секции. И дежурство в классе выпадает не каждый день. Мы дежурили по парам (цветы полить в классе, стулья на столы поднять, чтобы уборщица пол могла помыть, протереть пыль с подоконников и полок и т.п.). В классе в среднем 30 человек, так что дежурить выпадало примерно раз в три недели. Работы там на полчаса максимум.
07:41:15 30-06-2023
Госдумцы! Если одним словом. Это типа чтобы бюджет разгрузить от з/п техничек? Так нужно вообще всех граждан в обязательном порядке принудить к общественно- полезным работам во благо России и ЕР часов так по 20 в месяц. Депутаты, сенаторы и чиновники должны быть освобождены от отработки.
10:49:06 30-06-2023
Гость (07:41:15 30-06-2023) Госдумцы! Если одним словом. Это типа чтобы бюджет разгрузит... Труд учеников не заменяет труд уборщицы. Мы не мыли полы, но протирали полки, шкафы, подоконники от пыли, шк. доску, батареи и т.д. Цветы поливали в классе, стулья поднимали на столы (чтобы уборщица помыла пол под ними).
07:41:24 30-06-2023
Гость (01:28:52 30-06-2023) Да как так то? Кто эти родители, кто просит трудовое воспита... Если твой спиногрыз между всей этой дрибиденью помоет полы в классе, то с него не убудет.
10:58:02 30-06-2023
Гость (07:41:24 30-06-2023) Если твой спиногрыз между всей этой дрибиденью помоет полы в... Если от кого-то не убудет - это абсолютно не повод заставлять его это делать. Вам это в голову не приходит?
11:15:34 30-06-2023
Гость (10:58:02 30-06-2023) Если от кого-то не убудет - это абсолютно не повод заставля... Ой, ну бедное дите, руками его что-то сделать заставят. Все, трагедия века.
08:52:33 30-06-2023
Даже в советские времена после 8-го класса была производственная практика в деревне, работали на морковном поле, НАМ ПЛАТИЛИ ДЕНЬГИ; ПОСЛЕ -ГО КЛАССА РАБОТАЛИ НА 521 ЗАВОДЕ(ТОГДА ТАК НАЗЫВАЛСЯ зАВОД СИНТЕТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА)ТОЖЕ ПЛАТИЛИ ДЕНЬГИ. нЕ ПЛАТИЛИ, КОГДА ПО СУББОТАМ В 5-7 КЛАССАХ мыли помещения классов, работали на земельном участке по биологии.Никто не жаловался.Даже интересно было.Правда, тогда социализм был.Но деньги платили, когда был труд в серьезных организациях и настоящий труд сч нашей (учеников) стороны.