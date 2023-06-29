Госдума в первом чтении приняла закон о привлечении школьников к труду

Документ предполагает исключить норму, требующую согласие ученика или его родителей на трудовую деятельность

29 июня 2023, 20:42, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Госдума приняла законопроект о трудовом воспитании в школах в первом чтении. Об этом сообщает "Интерфакс".

Напомним, что документ предполагает исключить норму, требующую согласие ученика или его родителей на трудовую деятельность. При этом предлагаемая работа будет соответствовать возрастным особенностям детей.

В ходе обсуждения спикер Вячеслав Володин подчеркивал, что депутатов о возвращении труда в школу просят и учителя, и родители. Таким образом у них будет формироваться положительное отношение к труду.

"Только через труд можно воспитать отношение ко многим вопросам, которые потом ему понадобится решать", – заключил спикер.

Как отмечала ранее председатель комитета Госдумы по просвещению, один из авторов законопроекта – Ольга Казакова – заявила, что закон позволит формировать чувство личной причастности к делу и ответственности за его результат. После этого, по её словам, бывшие школьники будут с уважением относиться к труду в выбранной профессии.