Выяснилось, кто в Алтайском крае зарабатывает больше 200 тысяч рублей

В регионе открыто более двух тысяч вакансий с такой зарплатой

01 июля 2026, 19:45, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

В Алтайском крае остаются открытыми вакансии с зарплатами от 200 тыс. рублей и выше, сообщает hh.ru.

«В мае и июне работодатели разместили или обновили 2,3 тыс. таких предложений. И 71% из них приходится на вакансии с вахтовым графиком. Это сравнительно немного по меркам других сибирских регионов», — отметили эксперты.

Наиболее активно вакансии с зарплатой от 200 тыс. рублей размещают компании из отраслей:

строительство, недвижимость, эксплуатация и проектирование (12%);

розничная торговля (5%);

перевозки, логистика, услуги для бизнеса (по 4%).

Среди специалистов, которым чаще всего предлагают такой уровень дохода, преобладают представители рабочих профессий, в частности — сварщики, водители и экспедиторы (по 8%), машинисты (7%), а также менеджеры по продажам и работе с клиентами (9%).

Что требуют от сотрудника?

В 80% случаев компании либо не требуют диплома, либо не указывают его как ключевое условие. При этом 18% вакансий с предлагаемым доходом от 200 тысяч доступны только кандидатам с высшим образованием, а 5% — со средним профессиональным.

Зато для большинства высокооплачиваемых позиций наличие опыта — обязательное условие. Так, 54% вакансий с зарплатой от 200 тыс. рублей предполагают опыт работы до трех лет, 22% — до шести лет, а 3% — более шести лет. Лишь 20% подобных предложений доступны начинающим специалистам без профессионального опыта.

Топ вакансий в Алтайском крае