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Выяснилось, кто в Алтайском крае зарабатывает больше 200 тысяч рублей

В регионе открыто более двух тысяч вакансий с такой зарплатой

01 июля 2026, 19:45, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru
Деньги / Фото: amic.ru

В Алтайском крае остаются открытыми вакансии с зарплатами от 200 тыс. рублей и выше, сообщает hh.ru. 

«В мае и июне работодатели разместили или обновили 2,3 тыс. таких предложений. И 71% из них приходится на вакансии с вахтовым графиком. Это сравнительно немного по меркам других сибирских регионов», — отметили эксперты.

Наиболее активно вакансии с зарплатой от 200 тыс. рублей размещают компании из отраслей: 

  • строительство, недвижимость, эксплуатация и проектирование (12%);
  • розничная торговля (5%);
  • перевозки, логистика, услуги для бизнеса (по 4%).

Среди специалистов, которым чаще всего предлагают такой уровень дохода, преобладают представители рабочих профессий, в частности — сварщики, водители и экспедиторы (по 8%), машинисты (7%), а также менеджеры по продажам и работе с клиентами (9%). 

Что требуют от сотрудника?

В 80% случаев компании либо не требуют диплома, либо не указывают его как ключевое условие. При этом 18% вакансий с предлагаемым доходом от 200 тысяч доступны только кандидатам с высшим образованием, а 5% — со средним профессиональным. 

Зато для большинства высокооплачиваемых позиций наличие опыта — обязательное условие. Так, 54% вакансий с зарплатой от 200 тыс. рублей предполагают опыт работы до трех лет, 22% — до шести лет, а 3% — более шести лет. Лишь 20% подобных предложений доступны начинающим специалистам без профессионального опыта.

Топ вакансий в Алтайском крае 

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Комментарии 5

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Гость

20:07:43 01-07-2026

И что вы предлагаете? Зачем эта информация?
Теперь все врачи, учителя, кочегары, соц. работники, санитарки, полиция, юристы, библиотекари, повара и многие другие должны бросить свою работу и идти на эти вакансии?
Зарплата у ВСЕХ должна быть достойной: чтобы жить ,а не выживать,!

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Musik

20:55:50 01-07-2026

Гость (20:07:43 01-07-2026) И что вы предлагаете? Зачем эта информация?Теперь все вр... Вы, земляк, что, последнего ежа без соли доедаете?
Я сам вот до зп сижу кукую, но вам на ролтон куда сбросить?

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Шинник

21:25:20 01-07-2026

Musik (20:55:50 01-07-2026) Вы, земляк, что, последнего ежа без соли доедаете?Я сам ...
она Дошиком питается ... "красным", с говядиной ... в большой упаковке ...
А это уже другие деньги ...

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Musik

21:43:02 01-07-2026

Шинник (21:25:20 01-07-2026) она Дошиком питается ... "красным", с говядиной ... в бо... А, аристократия... Я такое не ем... Мне такое только в кредит..

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Шинник

21:23:47 01-07-2026

Гость (20:07:43 01-07-2026) И что вы предлагаете? Зачем эта информация?Теперь все вр...
ну тогда давай вернёмся в Советский Союз ... !!!

будет у тебя ЗП 200 К...
И квартира от Государства...
... и бесплатное Мед. Обслуживание.
... и комплексный обед на работе за 55 рублей ...
... и место в детском саду...
..........................

но колясок не будет...
и выехать за границу ты уже не сможешь ... по объективным / или военно-политическим причинам...
... и смартфон уже на новый не обновишь !!!!... потому-что "Санкции" ...

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