Выяснилось, кто в Алтайском крае зарабатывает больше 200 тысяч рублей
В регионе открыто более двух тысяч вакансий с такой зарплатой
01 июля 2026, 19:45, ИА Амител
В Алтайском крае остаются открытыми вакансии с зарплатами от 200 тыс. рублей и выше, сообщает hh.ru.
«В мае и июне работодатели разместили или обновили 2,3 тыс. таких предложений. И 71% из них приходится на вакансии с вахтовым графиком. Это сравнительно немного по меркам других сибирских регионов», — отметили эксперты.
Наиболее активно вакансии с зарплатой от 200 тыс. рублей размещают компании из отраслей:
- строительство, недвижимость, эксплуатация и проектирование (12%);
- розничная торговля (5%);
- перевозки, логистика, услуги для бизнеса (по 4%).
Среди специалистов, которым чаще всего предлагают такой уровень дохода, преобладают представители рабочих профессий, в частности — сварщики, водители и экспедиторы (по 8%), машинисты (7%), а также менеджеры по продажам и работе с клиентами (9%).
Что требуют от сотрудника?
В 80% случаев компании либо не требуют диплома, либо не указывают его как ключевое условие. При этом 18% вакансий с предлагаемым доходом от 200 тысяч доступны только кандидатам с высшим образованием, а 5% — со средним профессиональным.
Зато для большинства высокооплачиваемых позиций наличие опыта — обязательное условие. Так, 54% вакансий с зарплатой от 200 тыс. рублей предполагают опыт работы до трех лет, 22% — до шести лет, а 3% — более шести лет. Лишь 20% подобных предложений доступны начинающим специалистам без профессионального опыта.
Топ вакансий в Алтайском крае
- Врач стоматолог-ортопед — от 830 тыс. рублей за месяц, на руки;
- Финансовый директор — от 800 тыс. рублей за месяц, на руки;
- Руководитель департамента продаж — от 500 тыс. рублей за месяц, на руки;
- Инженер-технолог (Якутия) — от 530 тыс. рублей за вахту, до вычета налогов;
- Машинист бульдозера (Якутия) — от 515 тыс. рублей за вахту, до вычета налогов;
- Начальник участка пути — 440 тыс. рублей за месяц, до вычета налогов;
- Главный специалист ОТИЗ (Якутия) — от 410 тыс. рублей за вахту, на руки;
- Сетевой инженер (Сахалинская область) — от 400 тыс. рублей за месяц, на руки;
- Руководитель отдела продаж в стоматологию — от 400 тыс. рублей за месяц, на руки;
- Водитель категории E, до 250 тыс. рублей за месяц, на руки.
20:07:43 01-07-2026
И что вы предлагаете? Зачем эта информация?
Теперь все врачи, учителя, кочегары, соц. работники, санитарки, полиция, юристы, библиотекари, повара и многие другие должны бросить свою работу и идти на эти вакансии?
Зарплата у ВСЕХ должна быть достойной: чтобы жить ,а не выживать,!
20:55:50 01-07-2026
Гость (20:07:43 01-07-2026) И что вы предлагаете? Зачем эта информация?Теперь все вр... Вы, земляк, что, последнего ежа без соли доедаете?
Я сам вот до зп сижу кукую, но вам на ролтон куда сбросить?
21:25:20 01-07-2026
Musik (20:55:50 01-07-2026) Вы, земляк, что, последнего ежа без соли доедаете?Я сам ...
она Дошиком питается ... "красным", с говядиной ... в большой упаковке ...
А это уже другие деньги ...
21:43:02 01-07-2026
Шинник (21:25:20 01-07-2026) она Дошиком питается ... "красным", с говядиной ... в бо... А, аристократия... Я такое не ем... Мне такое только в кредит..
21:23:47 01-07-2026
Гость (20:07:43 01-07-2026) И что вы предлагаете? Зачем эта информация?Теперь все вр...
ну тогда давай вернёмся в Советский Союз ... !!!
будет у тебя ЗП 200 К...
И квартира от Государства...
... и бесплатное Мед. Обслуживание.
... и комплексный обед на работе за 55 рублей ...
... и место в детском саду...
..........................
но колясок не будет...
и выехать за границу ты уже не сможешь ... по объективным / или военно-политическим причинам...
... и смартфон уже на новый не обновишь !!!!... потому-что "Санкции" ...