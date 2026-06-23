Семья белых тигров из барнаульского зоопарка пополнилась очаровательными малышами
Детеныши находятся под постоянным наблюдением специалистов
23 июня 2026, 12:03, ИА Амител
В барнаульском зоопарке произошло пополнение в семье белых бенгальских тигров. У пары Маяка и Фифы родились четыре детеныша. Об этом сообщили представители зоопарка в социальных сетях.
По информации учреждения, тигрята появились на свет 17 июня. Сейчас новорожденные постоянно находятся рядом с матерью, активно питаются и чувствуют себя хорошо.
Сотрудники зоопарка отмечают, что Фифа практически не отходит от потомства, заботясь о малышах. Тигрята большую часть времени проводят рядом с матерью — едят, ползают и набираются сил.
Пол новорожденных пока остается неизвестным. Определить, сколько среди детенышей самцов и самок, специалисты смогут позже, когда тигрята немного подрастут и окрепнут.
Для белых бенгальских тигров Маяка и Фифы это уже не первое потомство. Рождение сразу четырех детенышей стало радостным событием для сотрудников и посетителей барнаульского зоопарка.
Пока малыши находятся под постоянным наблюдением специалистов и вместе с матерью не покидают свое укрытие.
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