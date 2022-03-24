Сильная гололедица. О погоде в Алтайском крае 25 марта
По прогнозам синоптиков, днем воздух может прогреться до +3 градусов, а снег ожидается лишь в отдельных районах
25 марта 2022, 06:02
Небольшой, мокрый снег ожидается в отдельных районах Алтайского края днем 25 марта. Как сообщает региональный Гидрометцентр, на дорогах сохранится сильная гололедица.
По прогнозам синоптиков, дневная температура составит от -2 до +3 градусов. Ветер западный, 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.
В Барнауле столбики термометров покажут от -1 до +1 градуса. Преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер западный, 4-9 м/с, порывы до 14 м/с.
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