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Ядерная энергетика, торговля и СМИ. Россия и Китай подписали 14 соглашений

Во вторник, 21 марта, состоялись официальные переговоры между главами государств и их делегациями

22 марта 2023, 08:28, ИА Амител

Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Китай и Россия по итогам переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина подписали соглашения. Как сообщает сайт Кремля, главы государств и их делегации оставили свои подписи под 14 соглашениями.

Углубление отношений

Первый подписанный документ – совместное заявление РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху. Также страны утвердили план развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.

Кроме того, в списке указан протокол к соглашению о создании и организационных основах механизма регулярных встреч глав правительств России и Китая от 27 июня 1997.

Экономика и промышленность

Особое внимание уделили вопросам развития экономики и промышленности, в частности, во взаимодействии между двумя странами.

Так, отдельным пунктом прописан меморандум о взаимопонимании между Минпромторгом РФ и Министерством коммерции Китая об углублении сотрудничества в области выставочно-ярмарочной деятельности. Также принят меморандум о взаимопонимании между ведомствами в области освоения и использования лесных ресурсов.

Отдельно в пресс-релизе Кремля указан меморандум о взаимопонимании между Минэкономразвития и Министерством коммерции Китая об углублении инвестиционного сотрудничества между субъектами Российской Федерации и провинциями Китайской Народной Республики в области соевой промышленности.

Также отмечено и соглашение о взаимопонимании между Министерством РФ по развитию Дальнего востока и Арктики и Минкоммерции КНР по промышленному и инфраструктурному сотрудничеству в преференциальных режимах Дальнего Востока.

Образование, защита прав потребителей и ядерная сфера

Отдельным пунктом идёт протокол между Минобрнауки РФ и Министерством науки КНР, а также Объединённым институтом ядерных исследований и Китайской академией наук об укреплении сотрудничества в области фундаментальных научных исследований. Следом за ним указан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере защиты прав потребителей. Ответственными указаны Роспотребнадзор и Главное госуправление по контролю и регулированию рынка КНР.

Ещё один пункт – комплексная программа долгосрочного сотрудничества в области реакторов на быстрых нейтронах и замыкания ядерного топливного цикла между Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" и Агентством по атомной энергии Китайской Народной Республики.

Взаимодействие в сфере средств массовой информации

Два соглашения были подписаны в сфере СМИ. Это меморандум о сотрудничестве между ВГТКР и Медиакорпорацией Китая, а также соглашение об обмене информацией между ИТАР-ТАСС и Информационным агентством "Синьхуа".

Комментарии 81

  • Хорошая новость. Может отобьются от гегемона. Вместе шансов больше
    22 марта, Гость   Ответить
  • Хорошая новость. Может отобьются от гегемона. Вместе шансов больше ---- Так понимаю, вы уже начали учить китайский? Кстати, а почём Китай покупает нашу нефть и газ, не напомните?
    22 марта, Гость   Ответить
  • Может отобьются от гегемона. --- Отбились от одного гермогена, которому продавали по 60+ баксов за бочку, прибились к другому, который берёт за 30 баксов за бочку. Да тут запахло величайшей геополитической победой. Горжусь.
    22 марта, Гость   Ответить
  • Также принят меморандум о взаимопонимании между ведомствами в области освоения и использования лесных ресурсов. ---- ))) Боль за Россию, распродают ресурсы нашей страны, больше продавать нечего.
    22 марта, Гость   Ответить
  • Для последних двух подпиндосников: российская нефть продавалась в Китай с премией. От цены в 68 долларов/баррель размер премии достигал от 1,8 до 7-8 долларов, то есть минимально нефть продавалась по 60. Это сорт Юралс. Далее: Китай стал закупать редкие арктические сорта российской нефти — Arco, «Варандей» и «Новый порт», — которые отгружаются из Мурманска, пишет Bloomberg. Есть специфические арктические сорта нефти, которые добываются на севере, главное месторождение — это Приразломное «Газпромнефти». Конечно, там объемы несопоставимые по сравнению с тем, сколько продается Urals, но тем не менее несколько танкеров в неделю они могут отправить. В принципе, если китайские или индийские переработчики тоже научатся работать с конкретными физико-техническими свойствами этой нефти, это не будет удивительно. Это все заложено в дисконте. Откуда он возникает? Это дополнительная плата за перевозку, если имеется в виду расстояние, плюс дополнительная плата страховщикам и перевозчикам, которые готовы с Россией рисковать работать. Отсюда и новости, что российская нефть стоит около 40 долларов за баррель, какие-то партии продавались по цене ниже 40 долларов за баррель, при том что баррель стоит больше 70 долларов за баррель.
    22 марта, Гость   Ответить
  • Для последних двух подпиндосников: российская нефть продавалась в Китай ---- Иуд в игнор.
    22 марта, Гость   Ответить
  • О военных делах ни слова.Сказал только Си, что не продаёт России ничего такого...
    22 марта, Гость   Ответить
  • Да и Россия им ничего такого не предоставляет...
    22 марта, Гость   Ответить
  • Китаю Россия может поставлять поделочные камни оникс, циркон и кое что из бижутерии
    22 марта, Гость   Ответить
  • который берёт за 30 баксов за бочку --- так гегемон сам не захотел брать, ему бы и по 25 продали, как гегемону, но он отказался. Надо то было просто бандеровцев наказать и бери хоть за 10 долларов. Но у него своей нефти полно, он на нее бандеровцев кормит. Что ж тут сделаешь, 30 лет умоляли дружить, не получилось
    22 марта, Гость   Ответить
  • а почём Китай покупает нашу нефть и газ, не напомните? --- там все секретно. А почём сейчас Запад покупает нашу нефть и газ, не напомните?
    22 марта, Гость   Ответить
  • Боль за Россию, распродают ресурсы нашей страны, больше продавать нечего --- как саудиты и катарцы, у них тоже больше продавать сильно нечего. Еще оружие есть, но оно сейчас самим нужно .Еще технологии строительства атомных станций, это используется
    22 марта, Гость   Ответить
  • которому продавали по 60+ баксов ----- продавали и по 25+ не так давно, просто гегемону и саудитам самим это стало не выгодно, саудиты договорились и она вверх пошла. Гегемону это не понравилось, он отказался, ввел потолок цен. Саудитов пока не прогнул
    22 марта, Гость   Ответить
  • Сказал только Си, что не продаёт России ничего такого ... --- ну так так и наши говорят, что ничего такого... Если что такое там всплывет, это скорее всего контрабанда, Си тут не причем...
    22 марта, Гость   Ответить
  • Китай индустриальная экономика, США постиндустриальная экономика, Россия доиндустриальная экономика.
    22 марта, Гость   Ответить
  • Население Сибири и ДВ на "дружбу" реагирует однозначно - бежит на запад страны. Если ещё 20 лет назад население Сибири и ДВ было 30 миллионов, то сейчас по публичному признанию в Улан-уде самого президента - 12 миллионов. А я помню, как в 1969 году в Барнауле выли сирены, ползли слухи о кровопролитных боях на китайской границе, а отцы получали повестки и уезжали в кузовах полуторок в сторону китайской границы.
    22 марта, Гость   Ответить
  • слухи о кровопролитных боях на китайской границе --- сейчас кровопролитные бои на западной границе, все меняется
    22 марта, Гость   Ответить
  • Иуд в игнор. Это ты про подпиндосников? Точно, в игнор их.
    22 марта, Гость   Ответить
  • Население Сибири и ДВ на "дружбу" реагирует однозначно - бежит на запад страны. **** Сталинка в своём репертуаре, свои детские страшилки выдаёт за истину.
    22 марта, Гость   Ответить
  • США помогли китайцам усилиться, чтобы они могли вести кровопролитные бои с Россией, но не ожидали, чтобы он станет их конкурентом
    22 марта, Гость   Ответить
  • Китай индустриальная экономика, США постиндустриальная экономика, Россия доиндустриальная экономика --- постиндустриальная экономика пнула Россию в сторону индустриальной
    22 марта, Гость   Ответить
  • бежит на запад страны -- даже из страны, на западе страны сейчас тоже неспокойно
    22 марта, Гость   Ответить
  • сейчас кровопролитные бои на западной границе, все меняется ***** Верно! В 1969 году китайские полчища рвались в глубь нашей страны. И наша армия вела оборонительные бои, защищая свою территорию. И делала это очень успешно, поскольку наголову превосходила тогда Китай технологически. А сейчас всё наоборот. И уже понятно, что до технологического уровня Китая нам как до луны. И ужас в том, что всё случилось за последние 20 лет "триумфального взмётывания с колен энергетичесй суперсверхдержавы".
    22 марта, Гость   Ответить
  • китайские полчища рвались в глубь нашей страны. ***** Сталинка, ты хотя бы фактчекинг своих баек делал бы. Приграничный конфликт нисколько не означал прорыва "китайских полчищ вглубь нашей страны". Разногласия партийных вождей двух стран были тактическими, и приграничный конфликт не являлся глобальной войной, достаточно заметить, что потери сторон были 31 с нашей стороны и 39 с китайской. Хватит рассказывать свои побасенки, сталинка.
    22 марта, Гость   Ответить
  • за последние 20 лет "триумфального взмётывания с колен энергетичесй суперсверхдержавы" -- за 30 лет. Все самое главное произошло 30 лет назад. И в последующие 10 лет. А Китай в это время тянули американцы, но не ожидали, что дотянут до конкуренции с ним. Нам и до технологического уровня НАТО как до луны, но то что НАТО нас сейчас на Украине победит, вообще не факт. Даже технологический уровень Афганистана у них пройти не получилось, на войне все сложней
    22 марта, Гость   Ответить
  • Разногласия партийных вождей двух стран были тактическими ------ Удивительно, что об этом сейчас еще хоть что-то рассказывают. Хотя сводят все к обычной ссоре двух вождей. Но есть китайские карты "временно утраченных и оккупированных северных территорий". И если бы тогда наши войска не остановили китай на границе, весь Алтай уже был бы китайским, как и вся Сибирь и ДВ.
    22 марта, Гость   Ответить
  • А японцы когда то на китайцах опыты ставили, все меняется. А американцы на японцев атомные бомбы кидали, а сейчас дружат. Все меняется
    22 марта, Гость   Ответить
  • постиндустриальная экономика пнула Россию в сторону индустриальной --- ага, а Китай приехал нам помогать стать индустриальной экономикой, не подскажете какие товары мы будем продавать в Китай или в другую страну?
    22 марта, Гость   Ответить
  • весь Алтай уже был бы китайским, как и вся Сибирь --- если случится ядерная ничья с Западом, а Китай останется в стороне, то так и будет, он будет гегемон. Только в стороне ему будет трудно остаться, придется чью то сторону выбирать
    22 марта, Гость   Ответить
  • А американцы на японцев атомные бомбы кидали, а сейчас дружат -- мы с китайцами хоть атомными бомбами не перекидывались, так что договориться можно, раз японцы с США договорились
    22 марта, Гость   Ответить
  • а Запад приехал нам помогать стать индустриальной экономикой? Не подскажете какие товары мы сейчас продаем на Запад?
    22 марта, Гость   Ответить
  • ага, а Китай приехал нам помогать стать индустриальной экономикой --- Китай может и не приехал, но Запад нас от себя к Китаю пнул, это факт
    22 марта, Гость   Ответить
  • Но есть китайские карты "временно утраченных и оккупированных северных территорий". И если бы тогда наши войска не остановили китай **** 1. Нет никаких карт, есть только фейк. Тебе уже в глаза фактологией тыкали. 2. Никто никуда не рвался, простой приграничный конфликт погранвойск. Никаких не то чтобы мобилизаций, даже ввода в бой армейских частей не было.
    22 марта, Гость   Ответить
  • В 1969-ом году сирены действительно выли в Барнауле,но ничьи отцы в кузовах полуторок или железнодорожным транспортом в вагонах теплушках с повестками или без повесток из города не уезжал.
    22 марта, Гость   Ответить
  • то что НАТО нас сейчас на Украине победит, вообще не факт. ----- Вся суть творящегося сейчас заключается во фразе, которую обронила более 30 лет назад тогдашняя премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер: "Для колониальной экономики трубы и лесоповала достаточно 15 миллионов русских". Вот к этому нас и ведут под чутким руководством граждан израиля.
    22 марта, Гость   Ответить
  • Что касается "пограничного" конфликта с Китаем, то остановлен он был, когда в Пекин прилетел Косыгин и предъявил Мао Цзедуну ультиматум, заявив, что перед китайским побережьем находится группировка наших подводных лодок с ядерными торпедами на борту. И если китайцы не отведут свои войска от наших границ, будет нанесён массированный ядерный удар по их побережью, что приведёт к разрушительному цунами.
    22 марта, Гость   Ответить
  • Вот к этому нас и ведут под чутким руководством граждан израиля --- ну хоть не Китая. И при неудачном сценарии весь Израиль исчезает в ядерном угаре быстрее, чем Алтайский край
    22 марта, Гость   Ответить
  • У граждан Израиля сейчас тоже проблемы
    22 марта, Гость   Ответить
  • Не подскажете какие товары мы сейчас продаем на Запад? --- Вот и я про тоже, какие вообще мы товары продаем на экспорт? Это вы сказали, не я , что Россию пнули в сторону индустриальной экономики, доказательства признаков индустриальной экономики приведите в пример, при чем здесь запад или Китай, или ваша ненависть к западу уже затмила способность улавливать смысл вопроса.
    22 марта, Гость   Ответить
  • Даже в Германии сейчас проблемы, у меня знакомые там живут. Никому ситуация не нравится
    22 марта, Гость   Ответить
  • Когда китайская пехота заняла остров Даманский 15 марта 1969 года,по нему" применили новейшее и секретное на тот момент оружие – установки БМ-21 "Град" На том крупные боевые действия, не считая отдельных перестрелок, закончились."
    22 марта, Гость   Ответить
  • Если Путин и говорил что-то о продаже Западу, так то были дрова и репа )) На самом деле мы продаём только энергоносители, включая атомные энергетические комплексы,наверное самые мощные в мире.Ну и другие природные ресурсы тоже продаём...
    22 марта, Гость   Ответить
  • доказательства признаков индустриальной экономики приведите в пример --- при чем здесь индустриальная экономика, я вам написал, что Запад пнул Россию в сторону Китая. И это факт. И с этим вы не спорите. Я тоже не спорю про технологическое преимущество Китая или Запада. Или ваша любовь к Западу уже затмила способность улавливать смысл вопроса?
    22 марта, Гость   Ответить
  • На самом деле мы продаём -- на самом деле в сети много фейка
    22 марта, Гость   Ответить
  • Какие подводные лодки с ядерным оружием? Какой Косыгин? Вы чё бред несёте? Град использовали, это да. Накрыли материальную базу артподразделения Китая. И на этом всё кончилось. Официально 31 погибший у нас, 14 ранено. Все - погранцы. У Китая официально 39 погибших и 56 раненых. Неофициально у Китая около 100 погибших. Это вы называете войной? Это "прорыв" на территорию СССР? Вы хотя бы матчасть по вопросу выкурили бы.
    22 марта, Гость   Ответить
  • Вот и я про тоже, какие вообще мы товары продаем на экспорт? **** Тебя в интернете забанили? Просто в любой поисковик вбиваешь "структура экспорта России 2021" и читаешь своими зенками. А заодно поинтересуйся сколько и где АЭС строила Россия в 2021 году.
    22 марта, Гость   Ответить
  • Официально заявлено, что у России и Китая есть гиперзвук, а у Запада нет. И опровержения от Запада не было. Американцы говорят, что скоро создадут, но пока нет
    22 марта, Гость   Ответить
  • при чем здесь индустриальная экономика, я вам написал, что Запад пнул Россию в сторону Китая. --- копирую: постиндустриальная экономика пнула Россию в сторону индустриальной
    22 марта, Гость   Ответить
  • * Тебя в интернете забанили --- для тебя да.
    22 марта, Гость   Ответить
  • копирую: постиндустриальная экономика пнула Россию в сторону индустриальной. --- копирую: Китай индустриальная экономика, США постиндустриальная экономика. Постиндустриальная экономика (США) пнула Россию в сторону индустриальной (Китая). То есть Запад пнул Россию в сторону Китая. Так понятно?
    22 марта, Гость   Ответить
  • для тебя да. **** Что за глупая манера задавать дурацкие вопросы? И что за глупая манера хамить, когда тебе же ссут в глаза по этим фактам?
    22 марта, Гость   Ответить
  • Маргарет Тэтчер: "Для колониальной экономики трубы и лесоповала достаточно 15 миллионов русских --- Слышал. А про план Дукалиса, не слышали? У него ещё был брат Корбен Даллес - любовник Маргарет Тетчер, они очень любили строить планы.
    22 марта, Гость   Ответить
  • А правда ли, что в Китае есть оздоровительные лагеря для уйгуров?
    22 марта, Гость   Ответить
  • фразе, которую обронила более 30 лет назад тогдашняя премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер: "Для колониальной экономики трубы и лесоповала достаточно 15 миллионов русских". Вот к этому нас и ведут под чутким руководством граждан израиля.(C)___________ ни Тетчер, ни кто иной ничего подобного не ронял. Истоки этого ФЕЙКА идут с ХУДОЖЕСТВЕННОГО фильма с Мэрил Стрип в главной роли. И мало того, что это кино, так еще и перевод на русских некорректный. Хватит постить уже этот бред. Что про карты, что про Тетчер. Вы, батенька, знатный фейкомет. У вас не голова, а сливной бачок. хотя о чем это я? если даже Захарова цитирует это кино (рука-лицо)
    22 марта, Гость   Ответить
  • ХУДОЖЕСТВЕННОГО фильма с Мэрил Стрип в главной роли --- Нашел, фильм "Железная леди". Биографический, может правда так говорила, думать вполне могла
    22 марта, Гость   Ответить
  • "У вас не голова, а сливной бачок" - в зеркало давно смотрелся, умник? Цитата подлинная. У Тэтчер переспросили, не поверив ушам: "фифти?"(50) , на что дама твердо заявила: "фифтин" (15). А ты и дальше верь сказкам израильского народа...
    22 марта, Гость   Ответить
  • Опять в комментах шизофазия цветёт. Весна, таблетки уже не помогают....
    22 марта, Гость   Ответить
  • У Тэтчер переспросили, не поверив ушам: "фифти?"(50) , на что дама твердо заявила: "фифтин" (15) ---- Где посмотреть, почитать?
    22 марта, Гость   Ответить
  • Нашел, фильм "Железная леди". Биографический, может правда так говорила, думать вполне могла ------ Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, могла-не могла, буду-не буду. Видимо, так и делается большая политика. А жаль, столько людей остались бы живы. И растили детей.
    22 марта, Гость   Ответить
  • Про бои с китайцами под Семипалатинском тоже фейк? И то, что после этих боев по всей китайской границе зарывали танки в землю, где круглосуточно дежурили боевые расчеты тоже фейк?
    22 марта, Гость   Ответить
  • может правда так говорила, думать вполне могла ---- Ясно. А что ещё она могла думать или делать, не поделитесь? Давайте вместе пофантазируем! М?
    22 марта, Гость   Ответить
  • У Тэтчер переспросили, не поверив ушам: "фифти?"(50) , на что дама твердо заявила: "фифтин" (15) --- вот сволочь. Ну если правда. Не очень понятно при чем здесь евреи, но китайцы точно не при чем
    22 марта, Гость   Ответить
  • В инете дает: на видео не Маргарет Тэтчер, а Мерил Стрип, блестяще сыгравшая британского и т.д.. Не могу понять, какая разница, говорила или нет. Ведь понятно, что она вряд ли хотела что-то хорошее для СССР
    22 марта, Гость   Ответить
  • после этих боев по всей китайской границе зарывали танки в землю ---- ну хоть атомные бомбы не кидали, как США на Японию, с которой они теперь друзья. Вот как все меняется
    22 марта, Гость   Ответить
  • Историю каждый политик переделывает под себя. Мы даже историю Второй Мировой до сих пор не знаем. А на Западе её уже полностью пересмотрели. Так и с Китаем. *** Но ещё в "Евангелии от Матфея" прямо и открыто сказано: "По плодам (делам) их узнаете их". И читать надо не только Википедию.
    22 марта, Гость   Ответить
  • У него ещё был брат Корбен Даллес - любовник Маргарет Тетчер--- ну тут вы ошибаетесь, у него любовница Мила Йовович
    22 марта, Гость   Ответить
  • Так понятно? --- Вот теперь понятно, мысли излагать надо понятно, чтобы это не выглядело вот так, Постиндустриальная экономика пнула Россию в сторону индустриальной (экономики).
    22 марта, Гость   Ответить
  • Посмотреть на "фейковые" китайские карты можно, если ввести в поисковике: "Китай, Олбрайт или масоны? Кто покушается на российскую Сибирь". *** Несогласные могут писать донос на официально зарегистрированное в России СМИ. Посмотрим, что у них получится.
    22 марта, Гость   Ответить
  • Про бои с китайцами под Семипалатинском тоже фейк? И то, что после этих боев по всей китайской границе зарывали танки в землю, где круглосуточно дежурили боевые расчеты тоже фейк? **** Ты таблетки забыл выпить? Какой Семипалатинск? Какие танки? Ты совсем болен....
    22 марта, Гость   Ответить
  • Вот теперь понятно --- ну наконец то. Надо не вырывать из контекста, тогда будет понятно сразу. Текст шел сразу после поста " Китай индустриальная экономика, США постиндустриальная экономика". Поэтому постиндустриальная экономика (США) пнула Россию в сторону индустриальной (Китая). Просто надо было чуть напрячь голову и все стало бы понятно сразу. Причем даже не сильно напрячь
    22 марта, Гость   Ответить
  • Посмотреть на "фейковые" китайские карты можно, если ввести в поисковике: ***** Тебе здесь неоднократно разжевывали, что это фейк. Уже просто надоело одно и то-же тебе объяснять. Такое впечатление, что ты невменяемый.
    22 марта, Гость   Ответить
  • Тебе здесь неоднократно разжевывали, что это фейк-----Я не тот, но 20 лет назад, препод в универе неоднозначно намекал, что дядюшка Ляо таки имел виды на территории, которые он считал своими.
    22 марта, Гость   Ответить
  • Тебе здесь неоднократно разжевывали, что это фейк. ----- Ну так давай, пиши донос на официально зарегистрированное СМИ. Но там фамилию придётся указать. А ты ведь только анонимно хамить способен.
    22 марта, Гость   Ответить
  • Все слили что могли
    22 марта, Гость   Ответить
  • Ну так давай, пиши донос на официально **** Роскомнадзор признал этот бульварный листок иноагентом. Мне незачем пачкаться об это. Да и об тебя, субстанция.
    22 марта, Гость   Ответить
  • Все слили что могли еще в 90-е
    22 марта, Гость   Ответить
  • Насчёт карт - офицеры с военной кафедры АлтГТУ говорили, что видели их лично. Встаёт вопрос - верить офицерам, заинтересованным в безопасности страны или агрессивной эсэмэмщице на службе?
    23 марта, Гость   Ответить
  • говорили, что видели их лично. **** А мне главнокомандующий войск США в Европе лично говорил, что у них в армии есть спецотряд черепашек-ниндзя, которые искали эти карты, но так и не нашли... Встаёт вопрос: кому верить - звёздно-полосатому пятизвёздочному генералу, или выжившей из ума престарелой сталинке из Барнаула?)
    23 марта, Гость   Ответить
  • А мне главнокомандующий войск США в Европе лично говорил----что всё-таки доказывает, что у эсэмэмщицы свистит фляга. Но в информ.войне наглость бьёт разум.
    23 марта, Гость   Ответить
  • Но в информ.войне наглость бьёт разум.*** А с чего ты решил, что у тебя разум есть? Или хотя бы его зачатки?
    23 марта, Гость   Ответить
  • И вот эсэмэмщица пытается диалог свести к разборкам уровня базарных баб, из коих её вытащили за какие-то заслуги. Нет, рыба моя. Если твоё место за кассой вкусно и точка, то там и должно тебе было остаться.
    23 марта, Гость   Ответить
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