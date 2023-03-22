Ядерная энергетика, торговля и СМИ. Россия и Китай подписали 14 соглашений

Во вторник, 21 марта, состоялись официальные переговоры между главами государств и их делегациями

22 марта 2023, 08:28, ИА Амител

Фото: ТАСС

Китай и Россия по итогам переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина подписали соглашения. Как сообщает сайт Кремля, главы государств и их делегации оставили свои подписи под 14 соглашениями.

Углубление отношений

Первый подписанный документ – совместное заявление РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху. Также страны утвердили план развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.

Кроме того, в списке указан протокол к соглашению о создании и организационных основах механизма регулярных встреч глав правительств России и Китая от 27 июня 1997.

Экономика и промышленность

Особое внимание уделили вопросам развития экономики и промышленности, в частности, во взаимодействии между двумя странами.

Так, отдельным пунктом прописан меморандум о взаимопонимании между Минпромторгом РФ и Министерством коммерции Китая об углублении сотрудничества в области выставочно-ярмарочной деятельности. Также принят меморандум о взаимопонимании между ведомствами в области освоения и использования лесных ресурсов.

Отдельно в пресс-релизе Кремля указан меморандум о взаимопонимании между Минэкономразвития и Министерством коммерции Китая об углублении инвестиционного сотрудничества между субъектами Российской Федерации и провинциями Китайской Народной Республики в области соевой промышленности.

Также отмечено и соглашение о взаимопонимании между Министерством РФ по развитию Дальнего востока и Арктики и Минкоммерции КНР по промышленному и инфраструктурному сотрудничеству в преференциальных режимах Дальнего Востока.

Образование, защита прав потребителей и ядерная сфера

Отдельным пунктом идёт протокол между Минобрнауки РФ и Министерством науки КНР, а также Объединённым институтом ядерных исследований и Китайской академией наук об укреплении сотрудничества в области фундаментальных научных исследований. Следом за ним указан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере защиты прав потребителей. Ответственными указаны Роспотребнадзор и Главное госуправление по контролю и регулированию рынка КНР.

Ещё один пункт – комплексная программа долгосрочного сотрудничества в области реакторов на быстрых нейтронах и замыкания ядерного топливного цикла между Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" и Агентством по атомной энергии Китайской Народной Республики.

Взаимодействие в сфере средств массовой информации

Два соглашения были подписаны в сфере СМИ. Это меморандум о сотрудничестве между ВГТКР и Медиакорпорацией Китая, а также соглашение об обмене информацией между ИТАР-ТАСС и Информационным агентством "Синьхуа".