Юрист объяснил, где надежнее всего хранить сбережения в 2026 году
Для основной части накоплений способ хранения следует выбирать с учетом того, когда могут потребоваться деньги
09 августа 2026, 15:02, ИА Амител
Хранить все накопленные деньги одним способом не стоит: снизить риски позволяет распределение сбережений между несколькими финансовыми инструментами. Часть средств можно оставить наличными, а остальные — разместить в банке. Об этом агентству "Прайм" рассказал юрист Александр Хаминский.
«Оптимальная стратегия — не выбирать между наличными, вкладом и накопительным счетом, а сочетать их. Небольшую сумму наличных стоит держать дома на случай технических сбоев или отключения связи», — пояснил эксперт.
Для основной части накоплений способ хранения следует выбирать с учетом того, когда могут потребоваться деньги. Если использовать средства до определенного срока не планируется, Хаминский рекомендует рассмотреть банковский вклад.
Тем, кому важно иметь постоянный доступ к сбережениям, больше подойдет накопительный счет, с которого при необходимости можно забрать деньги.
При размещении средств в банках следует учитывать систему страхования вкладов: она распространяется на суммы до 1,4 млн рублей.
Главными принципами при хранении сбережений Хаминский назвал диверсификацию средств и регулярную проверку надежности выбранного банка.
14:47:14 10-08-2026
Деньги лучше всего хранить в мешках, мешки держать под глазами!