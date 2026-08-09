НОВОСТИЭкономика

Юрист объяснил, где надежнее всего хранить сбережения в 2026 году

Для основной части накоплений способ хранения следует выбирать с учетом того, когда могут потребоваться деньги

09 августа 2026, 15:02, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Хранить все накопленные деньги одним способом не стоит: снизить риски позволяет распределение сбережений между несколькими финансовыми инструментами. Часть средств можно оставить наличными, а остальные — разместить в банке. Об этом агентству "Прайм" рассказал юрист Александр Хаминский.

«Оптимальная стратегия — не выбирать между наличными, вкладом и накопительным счетом, а сочетать их. Небольшую сумму наличных стоит держать дома на случай технических сбоев или отключения связи», — пояснил эксперт.

Для основной части накоплений способ хранения следует выбирать с учетом того, когда могут потребоваться деньги. Если использовать средства до определенного срока не планируется, Хаминский рекомендует рассмотреть банковский вклад.

Тем, кому важно иметь постоянный доступ к сбережениям, больше подойдет накопительный счет, с которого при необходимости можно забрать деньги.

При размещении средств в банках следует учитывать систему страхования вкладов: она распространяется на суммы до 1,4 млн рублей.

Главными принципами при хранении сбережений Хаминский назвал диверсификацию средств и регулярную проверку надежности выбранного банка.

Люди в банке / Фото: создано в нейросети ChatGPT

Наличные снова в ходу. Почему жители и бизнес Алтайского края снимают деньги со счетов

Банки фиксируют рост спроса на купюры, однако почти 90% покупок россияне по-прежнему оплачивают картами и через СБП
НОВОСТИЭкономика

Экономика Россия советы эксперта деньги банки
       

Комментарии 1

Avatar Picture
Непьющий юрист

14:47:14 10-08-2026

Деньги лучше всего хранить в мешках, мешки держать под глазами!

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров