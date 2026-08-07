Юрист объяснила, в каких случаях сотрудникам обязаны повышать зарплату
Механизм проведения и величину индексации работодатель должен прописать в коллективном договоре
07 августа 2026, 16:49, ИА Амител
Российские работодатели обязаны проводить индексацию заработной платы сотрудников из-за роста потребительских цен. При этом закон не требует регулярно увеличивать оклады за результаты работы, повышение квалификации или по другим подобным основаниям. Об этом РИА Новости рассказала доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К.Н. Гусова Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Регина Долотина.
«Согласно статье 134 Трудового кодекса РФ, работодатель обязан индексировать заработную плату в связи с ростом потребительских цен. Это не право, а прямая обязанность работодателя», — сказала Долотина.
Главная задача такой индексации заключается в сохранении реального уровня доходов работников на фоне увеличения стоимости товаров и услуг. При этом сама процедура не означает, что компания должна регулярно повышать сотрудникам именно размер оклада.
Механизм проведения и величину индексации работодатель должен прописать в коллективном договоре, соглашении либо соответствующем локальном нормативном акте.
«Если такого документа нет, то это не освобождает работодателя от обязанности проводить индексацию, а лишь означает, что он должен принять соответствующий локальный акт», — добавила юрист.
Таким образом, обязательным является увеличение зарплаты, связанное с ростом потребительских цен. Другие виды повышения выплат, например за профессиональные достижения или квалификацию сотрудника, остаются на усмотрение работодателя. Условия таких изменений определяются внутренними документами организации либо соглашением с работником.
17:23:42 07-08-2026
сказочники.
Мы сдельщики...
17:28:32 07-08-2026
Вот часть буквального содержания той статьи: «Государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения производят индексацию заработной платы в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, другие работодатели - в порядке, установленном коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами». Тут не слов обязан. Тут не указаны размеры увеличения (повысят, если на 100₽ в месяц то, что?). И тут о коллективных договорах, которых может и не быть. Вывод: доводы юриста являются фантазией юриста!!! Опять чел из параллельного мира 🤦♂️
17:49:05 07-08-2026
Т.е. пока последние сотрудники не разбегутся, работопродаватель может не шевелиться? Как собственно сейчас в большинстве контор и происходит...
23:27:33 07-08-2026
То есть инфляция результат экономической политики государства, а компенсировать должен работодатель, отлично придумано.