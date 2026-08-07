Юрист объяснила, в каких случаях сотрудникам обязаны повышать зарплату

Механизм проведения и величину индексации работодатель должен прописать в коллективном договоре

07 августа 2026, 16:49, ИА Амител

Серая зарплата / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Российские работодатели обязаны проводить индексацию заработной платы сотрудников из-за роста потребительских цен. При этом закон не требует регулярно увеличивать оклады за результаты работы, повышение квалификации или по другим подобным основаниям. Об этом РИА Новости рассказала доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К.Н. Гусова Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Регина Долотина.

«Согласно статье 134 Трудового кодекса РФ, работодатель обязан индексировать заработную плату в связи с ростом потребительских цен. Это не право, а прямая обязанность работодателя», — сказала Долотина.

Главная задача такой индексации заключается в сохранении реального уровня доходов работников на фоне увеличения стоимости товаров и услуг. При этом сама процедура не означает, что компания должна регулярно повышать сотрудникам именно размер оклада.

Механизм проведения и величину индексации работодатель должен прописать в коллективном договоре, соглашении либо соответствующем локальном нормативном акте.

«Если такого документа нет, то это не освобождает работодателя от обязанности проводить индексацию, а лишь означает, что он должен принять соответствующий локальный акт», — добавила юрист.

Таким образом, обязательным является увеличение зарплаты, связанное с ростом потребительских цен. Другие виды повышения выплат, например за профессиональные достижения или квалификацию сотрудника, остаются на усмотрение работодателя. Условия таких изменений определяются внутренними документами организации либо соглашением с работником.