Биография и карьера Захара Прилепина – в нашем материале

06 мая 2023, 18:19, ИА Амител

Фото: Наталия Шушанян / zaharprilepin.ru

Amic.ru собрал факты из биографии писателя, члена партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду", чей автомобиль взорвали в Нижнем Новгороде в субботу, 6 мая.

Захар (настоящее имя – Евгений) Прилепин родился 7 июля 1975 года в деревне Ильинка Рязанской области.

В 1999-м окончил филологический факультет Нижегородского госуниверситета имени Лобачевского.

Прилепин участвовал в боевых действиях в Чечне в 1996 и 1999 годах.

С 2003-го публикации Захара Прилепина начали выходить в журналах "Дружба народов", "Роман-газета", "Континент", "Новый мир", "Искусство кино" и "Север".

Прилепин – автор книг, сборников и антологий, среди которых "Чёрная обезьяна" (2011), "Обитель" (2014) и другие.

В 2016 году за роман "Обитель" ему присудили премию правительства РФ в области культуры.

Прилепин – сценарист кинокартин "Вечная Отечественная" (2020) и "Обитель" (2014). Он также участвовал в съёмках фильмов "Восьмёрка" (2014), "Инспектор Купер" (2012) и т.д.

В 2013-м записал музыкальный альбом "Переворот" вместе с группой "Элефанк".

Был ведущим музыкального шоу "Соль" на РЕН ТВ и нескольких других авторских программ. Шеф-редактор "Свободной прессы".

В 2018-м Прилепин стал заместителем художественного руководителя МХАТа имени Горького.

С 2015 года работал советником главы ДНР. В феврале 2017-го стало известно, что его назначили заместителем командира одного из батальонов. 9 июля 2018 года он объявил об уходе с поста замкомбата.

В октябре 2019-го Захар Прилепин объявил о создании нового общественного движения – "За правду". В феврале 2020 года стал лидером новой политической партии "За правду".

Учредитель и президент благотворительного фонда Захара Прилепина.