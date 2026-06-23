Запретят ли продажу алкоголя во время выпускных в Алтайском крае?

Ограничение ввели в 40 регионах России

23 июня 2026, 16:45, ИА Амител

Выпускной / Фото: из архива amic.ru

По всей стране 27 июня, когда школьники начнут праздновать выпускные, нельзя будет купить алкоголь. Как сообщает РИА Новости, мера введена в 40 регионах России.

Какие регионы вошли в список?

Республики: Алтай, Башкирия, Дагестан, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Коми, Марий Эл, Мордовия, Хакасия, Чувашия, ДНР, ЛНР.

Края: Хабаровский, Камчатский и Забайкальский.

Области: Амурская, Архангельская, Брянская, Волгоградская, Вологодская, Иркутская, Калининградская, Кемеровская, Кировская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Магаданская, Мурманская, Оренбургская, Рязанская, Саратовская, Пензенская, Сахалинская, Смоленская, Тюменская, Запорожская и Херсонская.

Автономные округа: Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Чукотский.

Город федерального значения: Севастополь.

Будет ли разрешена продажа в Алтайском крае?

В регионе не вводили запрет на продажу алкогольных напитков 27 июня. Поэтому жители края смогут их приобрести в установленное законом время — с 09:00 до 22:00.