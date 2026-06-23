Запретят ли продажу алкоголя во время выпускных в Алтайском крае?
Ограничение ввели в 40 регионах России
23 июня 2026, 16:45, ИА Амител
По всей стране 27 июня, когда школьники начнут праздновать выпускные, нельзя будет купить алкоголь. Как сообщает РИА Новости, мера введена в 40 регионах России.
Какие регионы вошли в список?
Республики: Алтай, Башкирия, Дагестан, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Коми, Марий Эл, Мордовия, Хакасия, Чувашия, ДНР, ЛНР.
Края: Хабаровский, Камчатский и Забайкальский.
Области: Амурская, Архангельская, Брянская, Волгоградская, Вологодская, Иркутская, Калининградская, Кемеровская, Кировская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Магаданская, Мурманская, Оренбургская, Рязанская, Саратовская, Пензенская, Сахалинская, Смоленская, Тюменская, Запорожская и Херсонская.
Автономные округа: Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Чукотский.
Город федерального значения: Севастополь.
Будет ли разрешена продажа в Алтайском крае?
В регионе не вводили запрет на продажу алкогольных напитков 27 июня. Поэтому жители края смогут их приобрести в установленное законом время — с 09:00 до 22:00.
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