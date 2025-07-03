Перевозчик Бесчастный из дела замглавы Барнаула дважды не явился в суд по болезни
Из-за неявки Бесчастного в суд дважды сорвались прения сторон
03 июля 2025, 07:00, Антон Дегтярев
Барнаульский перевозчик Олег Бесчастный, которого судят за дачу взятки экс-замглавы города Антону Шеломенцеву, уже второй раз не явился в суд на прения и последнее слово. В обоих случаях причиной неявки стала болезнь. Об этом amic.ru рассказали в Индустриальном районном суде.
"Увезли на скорой"
Ещё 16 июня 2025 года в суде планировались судебные прения по делу и бизнесмен должен был выступить с последним словом. Однако тогда Бесчастный на заседание не явился и предоставил справку о своей болезни, сообщили в суде.
Процесс перенесли на 2 июля 2025 года, однако и в этот день Бечастный в суд не пришел, так как предпринимателя "увезли на скорой", отметили в суде. Эту информацию подтвердили в больнице. Теперь следующее заседание по делу назначено на 29 июля, однако на нём планируется провести только прения, отметили в суде. Последнее слово же Бесчастному дадут позднее, пояснили там. После этого прозвучит приговор.
В чем обвиняют Бесчастного?
Олега Бесчастного обвиняют в том, что он через посредника Сергея Щукина передал на тот момент председателю комитета по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту Барнаула Антону Шеломенцеву взятку 2 млн рублей. За эту сумму чиновник якобы обещал помочь бизнесмену одержать победу в конкурсе на обслуживание городских маршрутов № 78 и 41. При этом предприниматель в конкурсе в итоге проиграл.
Следствие считает, что из 2 млн рублей 1,2 млн рублей Шеломенцев "отмыл", купив на эти деньги автомобиль Subaru Outback. Остальные 800 тысяч рублей Шеломенцев отдал Щукину за посредничество.
Почему дело Бесчастного пересматривают?
19 декабря 2024 года Индустриальный районный суд уже вынес приговор Бесчастному, по которому перевозчик получил штраф 40 млн рублей с арестом трех легковых автомобилей и 16 автобусов на общую сумму 52 млн рублей. Однако прокуратура с этим приговором не согласилась и потребовала дать Бесчастному восемь лет колонии строгого режима со штрафом 6 млн рублей, также на три года ему просили запретить работать я в организациях, связанных со сферой сухопутного пассажирского транспорта.
27 февраля 2025 года Алтайский краевой суд направил уголовное дело на пересмотр. 24 марта 2025 года суд стартовал заново.
Что с другими фигурантами дела?
Пока приговор вынесли двоим фигурантам дела. 2 октября 2024 года суд дал пять лет условно со штрафом 2 млн рублей посреднику Сергею Щукину. Алтайский краевой суд оспорил приговор по требованию прокуратуры. 20 декабря 2024 года Щукина приговорили к трём годам колонии строгого режима со штрафом 2 млн рублей.
Сам Антон Шеломенцев получил 8,5 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 2,1 млн рублей с лишением права занимать должности в органах власти на 2,5 года.
В Октябрьском районном суде Томска сейчас ещё рассматривают директора компании "Запсиб-Мост" Дениса Илюшина, которого подозревают в даче Шеломенцеву двух взяток на общую сумму 600 тысяч рублей.
08:38:46 03-07-2025
Везите больного в тюремную больничку.
Не мешайте докторам честных людей лечить
08:43:04 03-07-2025
Почему у нас на периферии все по максимуму и по минимуму? Зарплата минимум, налоги максимум. Шеломенцеву 8,5 лет строгача, когда Тимуру Иванову 13 обычного режима за млрды?! Или это для столицы вы такие результаты показываете, что работаете? Дань содрали, если засадить так засадили.
09:15:58 03-07-2025
Гость (08:43:04 03-07-2025) Почему у нас на периферии все по максимуму и по минимуму? З... Тимур Иванов еще выйдет по УДО. И камера будет с кондиционером и джакузи. Потому что тот кто своровал семечки отрубят руку, а тот кто своровал государство тому династия! Это еще известный Китайский философ сказал давным давно...
10:49:40 03-07-2025
Гость (08:43:04 03-07-2025) Почему у нас на периферии все по максимуму и по минимуму? З... а как,на ваш взгляд, Шеломенцеву надо было пальцем погрозить или Иванову сто лет выписать?
11:37:13 03-07-2025
Гость (10:49:40 03-07-2025) а как,на ваш взгляд, Шеломенцеву надо было пальцем погрозит... по-моему к персоне Шеломенцева больно много внимания. А по поводу Тимурчика, он и такие же как он нанесли непоправимый и несопоставимый ущерб обороноспособности государству и наше общество платит жизнями своих граждан за это на фронте, поэтому 13 лет общего режима это как бы прям лайтовый приговор для него. Хотя может быть он проявит мужество и искупит свой косяк на фронте? Хотя нет, не думаю. Из другого теста такие "люди" сделаны.
10:21:24 03-07-2025
Если долго поболеть, то срок давности пройдёт.
11:00:16 03-07-2025
Гость (10:21:24 03-07-2025) Если долго поболеть, то срок давности пройдёт.... "я устал, я не приду" - блин, забыл уже как оно было...
10:47:09 03-07-2025
надо обязательно провериь того, кто ему справку выписал и на каких условиях! а так, есть тюремная больница, пусть там и правит свое гнилое нутро.
11:34:36 03-07-2025
Элен без ребят (10:47:09 03-07-2025) надо обязательно провериь того, кто ему справку выписал и на... вот так вот, Элен и судья и палач...
11:49:34 03-07-2025
Гость (11:34:36 03-07-2025) вот так вот, Элен и судья и палач...... И Главный Эксперт по всем вопросам