Перевозчик Бесчастный из дела замглавы Барнаула дважды не явился в суд по болезни

Из-за неявки Бесчастного в суд дважды сорвались прения сторон

03 июля 2025, 07:00, Антон Дегтярев

Олег Бесчастный/ Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

Барнаульский перевозчик Олег Бесчастный, которого судят за дачу взятки экс-замглавы города Антону Шеломенцеву, уже второй раз не явился в суд на прения и последнее слово. В обоих случаях причиной неявки стала болезнь. Об этом amic.ru рассказали в Индустриальном районном суде.

"Увезли на скорой"

Ещё 16 июня 2025 года в суде планировались судебные прения по делу и бизнесмен должен был выступить с последним словом. Однако тогда Бесчастный на заседание не явился и предоставил справку о своей болезни, сообщили в суде.

Процесс перенесли на 2 июля 2025 года, однако и в этот день Бечастный в суд не пришел, так как предпринимателя "увезли на скорой", отметили в суде. Эту информацию подтвердили в больнице. Теперь следующее заседание по делу назначено на 29 июля, однако на нём планируется провести только прения, отметили в суде. Последнее слово же Бесчастному дадут позднее, пояснили там. После этого прозвучит приговор.

В чем обвиняют Бесчастного?

Олега Бесчастного обвиняют в том, что он через посредника Сергея Щукина передал на тот момент председателю комитета по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту Барнаула Антону Шеломенцеву взятку 2 млн рублей. За эту сумму чиновник якобы обещал помочь бизнесмену одержать победу в конкурсе на обслуживание городских маршрутов № 78 и 41. При этом предприниматель в конкурсе в итоге проиграл.

Следствие считает, что из 2 млн рублей 1,2 млн рублей Шеломенцев "отмыл", купив на эти деньги автомобиль Subaru Outback. Остальные 800 тысяч рублей Шеломенцев отдал Щукину за посредничество.

Суд над Олегом Бесчастным/ Фото: amic.ru

Почему дело Бесчастного пересматривают?

19 декабря 2024 года Индустриальный районный суд уже вынес приговор Бесчастному, по которому перевозчик получил штраф 40 млн рублей с арестом трех легковых автомобилей и 16 автобусов на общую сумму 52 млн рублей. Однако прокуратура с этим приговором не согласилась и потребовала дать Бесчастному восемь лет колонии строгого режима со штрафом 6 млн рублей, также на три года ему просили запретить работать я в организациях, связанных со сферой сухопутного пассажирского транспорта.

27 февраля 2025 года Алтайский краевой суд направил уголовное дело на пересмотр. 24 марта 2025 года суд стартовал заново.

Что с другими фигурантами дела?

Пока приговор вынесли двоим фигурантам дела. 2 октября 2024 года суд дал пять лет условно со штрафом 2 млн рублей посреднику Сергею Щукину. Алтайский краевой суд оспорил приговор по требованию прокуратуры. 20 декабря 2024 года Щукина приговорили к трём годам колонии строгого режима со штрафом 2 млн рублей.

Сам Антон Шеломенцев получил 8,5 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 2,1 млн рублей с лишением права занимать должности в органах власти на 2,5 года.

В Октябрьском районном суде Томска сейчас ещё рассматривают директора компании "Запсиб-Мост" Дениса Илюшина, которого подозревают в даче Шеломенцеву двух взяток на общую сумму 600 тысяч рублей.