Защита экс-главы барнаульского "Жилфонда" Авдюхиной не будет оспаривать арест в СИЗО

Адвокат хочет сконцентрироваться на рассмотрении дела по существу, которое уже началось в суде

17 октября 2024, 07:15, Антон Дегтярев

Людмила Авдюхина на суде / Фото: amic.ru

Защита экс-главы барнаульского "Жилфонда" Людмилы Авдюхиной не будет обжаловать ее меру пресечения в виде заключения в СИЗО. Таким образом, подсудимая останется под арестом до 22 марта 2025 года. Все это время будет идти суд над Авдюхиной. Об этом amic.ru рассказал адвокат Николай Городилов.

Почему защита не будет оспаривать меру пресечения?

Еще 8 октября Индустриальный районный суд продлил меру пресечения Людмиле Авдюхиной. По нему экс-глава барнаульского "Жилфонда" останется в СИЗО до 22 марта 2025 года. Оспаривать это адвокат не будет, чтобы сосредоточиться на защите Авдюхиной во время рассмотрения дела по существу.

"Мы с подзащитной согласовали, что сейчас меру пресечения не будем обжаловать. Сосредоточимся на оспаривании обвинения по существу", – отметил Городилов.

Людмила Авдюхина на суде / Фото: amic.ru

С чего начался суд?

По существу дело начали рассматривать 16 октября. На заседании зачитали обвинительное заключение против Авдюхиной, а также определили порядок исследования доказательств по делу. На следующем заседании, 23 октября в 13 часов, будут опрашивать потерпевших.

При этом на процессе 16 октября было сказано, что со стороны защиты свидетели не заявлены вообще. От обвинения будет более 60 свидетелей, в том числе и муж бывшей главы "Жилфонда", Егор Авдюхин. Сколько свидетелей явится на процесс, пока неизвестно.

"Сторона защиты может выяснять обстоятельства и у свидетелей обвинения. Зачем мужа указывать как свидетеля защиты, если он и так находится в списке лиц, подлежащих вызову? Это условное деление, оно сделано формально, для удобства в обвинительном заключении. К тому же необязательно сейчас заявлять. Если кого-то решим допросить, допросим", – отметил Городилов.

Кроме того, по делу есть более 30 потерпевших. Их также будут опрашивать в суде.

Людмила Авдюхина на суде / Фото: amic.ru

В чем подозревают Авдюхину?

Людмилу Авдюхину подозревают в "мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение" (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, с 15 марта по 15 декабря 2022 года она похитила более 121 млн рублей у 31 клиента барнаульского "Жилфонда". Этим она также причинила вред репутации компании "Жилфонд". Авдюхиной давали деньги на хранение, для передачи продавцам или для инвестиций в недвижимость. Эти средства она и похитила. Деньги до сих пор не нашли. Подробнее о схеме Авдюхиной можно прочитать здесь.

После похищения денег Авдюхина вместе с мужем, дочерью и свекровью уехала в Сочи, затем – в Москву, Стамбул (Турция), Дубай (ОАЭ), конечным пунктом стал Буэнос-Айрес (Аргентина). Экс-главу "Жилфонда" объявили в международный розыск. 2 января 2024 года Авдюхину задержали в Аргентине, а затем экстрадировали в Россию.

29 февраля 2024 года Людмилу Авдюхину передали на родину, а в апреле 2024 года доставили в Барнаул. В Центральном районном суде Авдюхиной несколько раз продлевали меру пресечения, защита каждый раз пыталась ее оспорить, но успеха в этом не добилась. В сентябре 2024 года прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу экс-главы "Жилфонда" и направила его в суд.