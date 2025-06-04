Жара, дожди и грозы. О погоде в Алтайском крае 4 июня

Температура поднимется до +33 градусов

04 июня 2025, 06:00, ИА Амител

Дождь в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Днем 4 июня в Алтайском крае ожидается жаркая, но дождливая погода, следует из прогноза на сайте регионального Гидрометцентра.

По краю температура составит +28...+33 градуса. В отдельных районах польют кратковременные дожди, грозы, также возможен град. В утренние часы местами туман. Ветер юго-восточный, 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с, при грозах шквалистое усиление до 15–20 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут +28...+30 градусов. В краевой столице обойдется преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 4–9 м/с.