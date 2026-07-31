Женщина в Бийске избила оппонентку лупой прямо в кабинете дознавателя

На судебном заседании обвиняемая вину не признала

31 июля 2026, 11:32, ИА Амител

Раздраженная женщина / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Бийске мировой суд признал местную жительницу виновной в нанесении побоев после конфликта, произошедшего в кабинете дознавателя одного из городских отделов полиции. За удар лупой женщине назначили штраф в размере 5 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе управления по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Как следует из материалов дела, ссора между двумя горожанками произошла на почве личной неприязни. Во время конфликта одна из женщин схватила со стола лупу и ударила ею оппонентку по предплечью.

«Своими действиями жительница наукограда совершила административное правонарушение, предусмотренное статьей 6.1.1 КоАП РФ ("Побои")», — отметили в ведомстве.

На судебном заседании женщина вину не признала. Она заявила, что не наносила потерпевшей ударов, несмотря на то что та, по ее словам, провоцировала конфликт.

Изучив материалы дела, мировой судья признал горожанку виновной и назначил ей административное наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.