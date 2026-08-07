Женщину в Алтайском крае арестовали за призывы к терроризму
Она выкладывала видео с публичными обращениями
07 августа 2026, 16:24, ИА Амител
Задержание женщины в Алтайском крае / Фото: Следком по Алтайскому краю
В Солонешенском районе Алтайского края женщину подозревают в публичных призывах к терроризму через интернет, сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.
По данным Белокурихинского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по региону, в сентябре 2025 года жительница района разместила в своем канале в мессенджере видеозаписи с призывами к террористической деятельности.
Решением суда фигурантка заключена под стражу по ходатайству следствия. Сейчас правоохранители собирают доказательства и проверяют женщину на причастность к другим эпизодам противоправной деятельности.
16:33:45 07-08-2026
Солнечная что ли?
17:22:38 07-08-2026
и даже за малое правонарушение набутыливали ...
А тут такое ...
08:59:06 08-08-2026
Альтернативная.