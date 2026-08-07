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Женщину в Алтайском крае арестовали за призывы к терроризму

Она выкладывала видео с публичными обращениями

07 августа 2026, 16:24, ИА Амител

Задержание женщины в Алтайском крае / Фото: Следком по Алтайскому краю
Задержание женщины в Алтайском крае / Фото: Следком по Алтайскому краю

В Солонешенском районе Алтайского края женщину подозревают в публичных призывах к терроризму через интернет, сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.

По данным Белокурихинского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по региону, в сентябре 2025 года жительница района разместила в своем канале в мессенджере видеозаписи с призывами к террористической деятельности.

Решением суда фигурантка заключена под стражу по ходатайству следствия. Сейчас правоохранители собирают доказательства и проверяют женщину на причастность к другим эпизодам противоправной деятельности.

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

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НОВОСТИОбщество

Алтайский край Происшествия суд Терроризм
       

Комментарии 3

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Гость

16:33:45 07-08-2026

Солнечная что ли?

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Шинник

17:22:38 07-08-2026

и даже за малое правонарушение набутыливали ...
А тут такое ...

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Musik

08:59:06 08-08-2026

Альтернативная.

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