9 апреля порывы местами будут достигать 20 метров в секунду. Людей призывают быть осторожнее

08 апреля 2023, 20:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жителей Алтайского края предупредили о сильном ветре, днём 9 апреля его порывы могут достигать 15-20 метров в секунду, сообщили в телеграм-канале регионального ГУ МЧС.

"В Алтайском крае днём 9 апреля ожидается ветреная погода. Ветер юго-западный, 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с", – рассказали в ведомстве.

Спасатели призвали в такую погоду не укрываться и не парковаться под деревьями и около стен домов, а также быть предельны осторожными при обращении с огнём.