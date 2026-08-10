Жителей Алтайского края с ОВЗ приглашают освоить нейросети на бесплатном онлайн-курсе

Участники программы "Каждый включен" научатся использовать ИИ для работы с текстами, коммуникациями и информацией

10 августа 2026, 15:00, ИА Амител

Женщина, работа / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

МТС запускает образовательную программу "Каждый включен" для людей с нарушениями слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата. Онлайн-курс разработали вместе с MWS AI ("ЭмДаблъюЭс ЭйАй"). Обучение стартует 1 сентября и займет семь недель, зарегистрироваться можно до 21 августа 2026 года.

Как пройдет обучение?

После регистрации участникам откроют базовый трек из 25 видеоуроков, тестов и практических заданий. Программа состоит из семи еженедельных модулей и рассчитана минимум на 500 человек.

"Навыки работы с нейросетями сегодня могут стать значимым преимуществом для соискателей во многих профессиональных сферах, включая направления, доступные людям с ОВЗ. Наша инклюзивная образовательная программа поможет освоить базовые инструменты искусственного интеллекта и научиться эффективно применять их на практике", — говорит директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

По его словам, сложные темы в курсе объясняют простым языком, поэтому обучение подойдет и тем, кто раньше не работал с нейросетями.

К созданию курса привлекли специалистов по инклюзии, в том числе экспертов Всероссийского общества глухих. Уроки перевели на русский жестовый язык, все видео получили субтитры и адаптированную графику. Платформа работает со скринридерами, поддерживает управление с клавиатуры и необходимый контраст.

На протяжении курса участников будут сопровождать куратор и единый информационный канал.

Что получат лучшие участники?

Для 30 человек с лучшими результатами подготовят отдельный практический трек. Они разберут реальные кейсы технологических компаний по трем направлениям — клиентские коммуникации, автоматизация и цифровые сервисы, а также аналитика и работа с информацией.

В финале лучшие слушатели представят свои решения экспертам МТС, получат обратную связь и сертификаты. Также их включат в кадровый резерв компании.

Для участников из регионов итоговую встречу покажут в онлайн-формате.