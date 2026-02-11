Барнаульские работодатели назвали главные "красные флаги" в резюме
Частая смена места работы и длительные перерывы в карьере настораживают эйчаров
11 февраля 2026, 15:16, ИА Амител
Почти половина (44%) специалистов по подбору персонала с подозрением смотрит на резюме соискателей, которые меняют работу чаще чем раз в полгода. Для 34% эйчаров тревожным звонком становится смена места чаще раза в год, таковы результаты исследования сервиса SuperJob.
Более серьезным фактором риска кажется длительный перерыв в стаже: 43% рекрутеров заявили, что начинают сомневаться в компетентности специалиста, если тот не работал более года без уважительной причины. Однако есть и лояльные работодатели: для 11% частота смены работы не является определяющей, а 30% не обращают внимания на перерывы в трудовой биографии.
Половина (50%) опрошенных барнаульцев придерживаются гибкого подхода, считая, что менять работу нужно так часто, как того требуют обстоятельства. Каждый пятый (18%), напротив, выступает за минимальную текучесть, советуя менять место работы как можно реже.
Каждому десятому (11%) оптимальной кажется ротация раз в пять лет. Интересно, что среди молодежи выше доля как сторонников смены работы по обстоятельствам, так и тех, кто считает нормой менять компанию каждые три года (9%).
Исследование выявило связь между уровнем дохода и карьерными установками. Наиболее обеспеченные горожане (с зарплатой от 150 тыс. рублей) реже всех призывают "держаться за место" (14%) и чаще выступают за плановую смену работы раз в пять лет (15%) или даже раз в три года (11%).
15:49:55 11-02-2026
настоящие спецы не мигрируют между фирмами. так могут делать только специалисты широкого профиля... ну вы поняли
15:55:08 11-02-2026
Если Работодатель врет при трудоустройстве, и по факту получается меньшая сумма выплат денег, тогда да, бежать нужно со всех ног от такого работодателя.
16:24:27 11-02-2026
Наиболее обеспеченные горожане (с зарплатой от 150 тыс. рублей) реже всех призывают "держаться за место"
Чтобы холопы работали за еду
16:41:03 11-02-2026
У меня раньше частая смена была, потому что практически не было работодателя не обманывающего с зарплатой и мотивацией. Поэтому уходил либо сам- либо меня просили уйти из-за того что плохо работал. А плохо работал потому, что падала мотивация к работе из-за обмана по мотивации. Так что пусть на себе флажки красные ставят.
18:46:24 11-02-2026
Гость (16:41:03 11-02-2026) У меня раньше частая смена была, потому что практически не б... дай угадаю - хорошо работать ты так и не начал
18:50:15 11-02-2026
Эйчары вообще не умеют искать специалистов. Какие ещё флаги. Сколько не сталкивался , всегда все самому за них делать приходилось. Отдел кадров хоть как назови, большего от их деятельности не получишь.
20:44:42 11-02-2026
Гость (18:50:15 11-02-2026) Эйчары вообще не умеют искать специалистов. Какие ещё флаги.... А еще собеседования в 3 этапа, с эгегейчаром, маленьким насяльника, и насяльника побольше КД или ГД)).
И анкеты на 3 стр с указанием детей, родителей и их статуса, от насяльника СБ бывшего сотрудника каких-нибудь органов.
19:41:56 11-02-2026
А красный нос это красный флаг?