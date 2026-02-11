Барнаульские работодатели назвали главные "красные флаги" в резюме

Частая смена места работы и длительные перерывы в карьере настораживают эйчаров

11 февраля 2026, 15:16, ИА Амител

Сотрудник и работодатель в офисе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Почти половина (44%) специалистов по подбору персонала с подозрением смотрит на резюме соискателей, которые меняют работу чаще чем раз в полгода. Для 34% эйчаров тревожным звонком становится смена места чаще раза в год, таковы результаты исследования сервиса SuperJob.

Более серьезным фактором риска кажется длительный перерыв в стаже: 43% рекрутеров заявили, что начинают сомневаться в компетентности специалиста, если тот не работал более года без уважительной причины. Однако есть и лояльные работодатели: для 11% частота смены работы не является определяющей, а 30% не обращают внимания на перерывы в трудовой биографии.

Половина (50%) опрошенных барнаульцев придерживаются гибкого подхода, считая, что менять работу нужно так часто, как того требуют обстоятельства. Каждый пятый (18%), напротив, выступает за минимальную текучесть, советуя менять место работы как можно реже.

Каждому десятому (11%) оптимальной кажется ротация раз в пять лет. Интересно, что среди молодежи выше доля как сторонников смены работы по обстоятельствам, так и тех, кто считает нормой менять компанию каждые три года (9%).

Исследование выявило связь между уровнем дохода и карьерными установками. Наиболее обеспеченные горожане (с зарплатой от 150 тыс. рублей) реже всех призывают "держаться за место" (14%) и чаще выступают за плановую смену работы раз в пять лет (15%) или даже раз в три года (11%).