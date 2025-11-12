Большинство барнаульцев готовы уйти к конкурентам ради лучших условий

Лишь 7% заявили, что менять место работы не собираются

12 ноября 2025, 16:45, ИА Амител

Женщина на работе / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Большинство барнаульцев готовы сменить работу, если появится выгодное предложение. Согласно опросу, 80% жителей города не исключают ухода к конкурентам при лучших условиях, а 4% признались, что готовы уйти хоть завтра – независимо от предложений. Лишь 7% заявили, что ничего менять не собираются, сообщает сервис SuperJob.

Мужчины чаще женщин готовы рассмотреть переход – 84% против 77%. При этом женщины чаще затруднялись с ответом. Среди респондентов с высшим образованием 82% готовы к смене работы, в то время как среди выпускников техникумов и колледжей – 69%.

Чем выше доход, тем выше готовность рассмотреть другие варианты, отмечают аналитики. Главный мотиватор – зарплата: ее назвали 92% участников. Далее следуют повышение в должности (49%), удобный график (44%) и расширенный соцпакет (40%). Для части опрошенных важны обучение за счет работодателя (36%), близость к дому (33%) и интересные задачи (32%). Еще 28% хотели бы иметь возможность работать удаленно, а 24% – в компаниях с современными технологиями.

