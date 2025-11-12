Большинство барнаульцев готовы уйти к конкурентам ради лучших условий
Лишь 7% заявили, что менять место работы не собираются
12 ноября 2025, 16:45, ИА Амител
Большинство барнаульцев готовы сменить работу, если появится выгодное предложение. Согласно опросу, 80% жителей города не исключают ухода к конкурентам при лучших условиях, а 4% признались, что готовы уйти хоть завтра – независимо от предложений. Лишь 7% заявили, что ничего менять не собираются, сообщает сервис SuperJob.
Мужчины чаще женщин готовы рассмотреть переход – 84% против 77%. При этом женщины чаще затруднялись с ответом. Среди респондентов с высшим образованием 82% готовы к смене работы, в то время как среди выпускников техникумов и колледжей – 69%.
Чем выше доход, тем выше готовность рассмотреть другие варианты, отмечают аналитики. Главный мотиватор – зарплата: ее назвали 92% участников. Далее следуют повышение в должности (49%), удобный график (44%) и расширенный соцпакет (40%). Для части опрошенных важны обучение за счет работодателя (36%), близость к дому (33%) и интересные задачи (32%). Еще 28% хотели бы иметь возможность работать удаленно, а 24% – в компаниях с современными технологиями.
Ранее партия "Коммунисты России" выступила с инициативой освобождать метеозависимых россиян от работы в периоды магнитных бурь с сохранением заработной платы. Как пояснил председатель партии Сергей Малинкович, право на оплачиваемый выходной должно распространяться на граждан с диагностированными проблемами с артериальным давлением, лиц определенного возраста, а также тех, у кого ранее были зафиксированы случаи потери сознания на рабочем месте во время геомагнитных возмущений.
17:14:43 12-11-2025
Почему-то в магазинах не продают продукты за приверженность к корпоративной культуре и дружбу с коллективом
17:34:00 12-11-2025
Простите,но если у конкурентов зарплата в два раза выше,то...
20:53:49 12-11-2025
Гость (17:34:00 12-11-2025) Простите,но если у конкурентов зарплата в два раза выше,то..... в 10 ага, отдельных спецов перетягивают, есть такое.