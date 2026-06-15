Жители Бийска пожаловались на регулярные вечерние отключения холодной воды

Перебои с водоснабжением фиксируются в разных районах Бийска примерно в одно и то же время

15 июня 2026, 16:42, ИА Амител

Кран, вода / Изображение сгенерировано с помощью нейросети "Шедеврум" / amic.ru

Жители Бийска вновь пожаловались на перебои с холодным водоснабжением. По словам горожан, проблема возникает по вечерам уже на протяжении нескольких недель и особенно остро ощущается в многоквартирных домах на верхних этажах.

О ситуации бийчане рассказали в социальных сетях, сообщает "Бийский рабочий". В частности, на отсутствие воды пожаловались жители дома № 14 по улице Репина.

По словам горожан, перебои происходят регулярно, однако официальной информации о причинах происходящего они не получают.

«Почему никто ничего не сообщает и не информирует? На улице лето, жара. У нас маленькие дети — ни попить, ни помыться... К кому обращаться?» — написал один из пользователей.

О похожей проблеме сообщил и житель центральной части наукограда. По его словам, холодную воду в домах отключают именно в вечерние часы, когда большинство людей возвращаются с работы.

«Как раз когда приходишь с работы и нужно приготовить поесть и умыться. Что происходит? Что это за чрезвычайная ситуация и в какой именно точке подвоз ежедневный необходимой для жизнедеятельности холодной воды?» — задался вопросом бийчанин.

Горожане отмечают, что перебои с водоснабжением фиксируются в разных районах Бийска примерно в одно и то же время. При этом официальные причины сложившейся ситуации пока не называются.