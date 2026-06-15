Жители Бийска пожаловались на регулярные вечерние отключения холодной воды
Перебои с водоснабжением фиксируются в разных районах Бийска примерно в одно и то же время
15 июня 2026, 16:42, ИА Амител
Жители Бийска вновь пожаловались на перебои с холодным водоснабжением. По словам горожан, проблема возникает по вечерам уже на протяжении нескольких недель и особенно остро ощущается в многоквартирных домах на верхних этажах.
О ситуации бийчане рассказали в социальных сетях, сообщает "Бийский рабочий". В частности, на отсутствие воды пожаловались жители дома № 14 по улице Репина.
По словам горожан, перебои происходят регулярно, однако официальной информации о причинах происходящего они не получают.
«Почему никто ничего не сообщает и не информирует? На улице лето, жара. У нас маленькие дети — ни попить, ни помыться... К кому обращаться?» — написал один из пользователей.
О похожей проблеме сообщил и житель центральной части наукограда. По его словам, холодную воду в домах отключают именно в вечерние часы, когда большинство людей возвращаются с работы.
«Как раз когда приходишь с работы и нужно приготовить поесть и умыться. Что происходит? Что это за чрезвычайная ситуация и в какой именно точке подвоз ежедневный необходимой для жизнедеятельности холодной воды?» — задался вопросом бийчанин.
Горожане отмечают, что перебои с водоснабжением фиксируются в разных районах Бийска примерно в одно и то же время. При этом официальные причины сложившейся ситуации пока не называются.
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