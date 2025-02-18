Жители Бийска захотели бесплатно провести газ к домам и столкнулись с препятствием
Проведению работ помешали частные лица, которые пригнали спецтехнику и перегородили доступ к домам
18 февраля 2025, 15:44, ИА Амител
Житель Бийска Игорь Перов решил воспользоваться бесплатной президентской программой догазификации, чтобы подвести топливо к своему дому № 26 в переулке Малетина, однако несколько дней назад появилась проблема. Об этом говорится в сюжете телеканала "Толк".
"Подали заявку в "Газпром" в 2022 году. Срок подведения газа до границы дома подходил в 2023 году. Срок истек, мы начали жаловаться. И вот ребята приехали подключать, но здесь частная проходит труба, которая препятствует подключению", – рассказал Игорь Перов.
Примечательно, что до этого мужчине и другим жителям домов в переулке Малетина предлагали платное подключение, просили 150 тысяч рублей. Люди тоже не могут воспользоваться бесплатной президентской программой догазификации, в итоге топят печи.
Дошло даже до того, что когда специалисты "Газпром газораспределение Барнаул" приехали подключать газ бесплатно, какая-то "неизвестная" техника перегородила доступ к домам и не давала проводить необходимые работы. Жителям пришлось даже вызывать полицию, но результата это не принесло.
Как пояснил начальник бийской службы "Газпром газораспределение Барнаул" Сергей Кривоплясов, проведению работ помешали частные лица:
"Препятствовали проведению работ, выставляли технику, перегораживали дорогу. О чем мы уведомили полицию".
Что произошло?
Выяснилось, что в переулке Малетина проложен еще один газопровод. Как отмечает "Атмосфера", информации об этом газопроводе и сведений об установлении охранных зон нет, а "Газпром газораспределение Барнаул" получил в администрации Бийска все необходимые разрешительные документы для проведения строительно-монтажных работ.
"Приехавший на место проведения работ мужчина пытался вручить представителям "Газпром газораспределение Барнаул" акт "на временную приостановку работ в охранных зонах сети газораспределения", подписанный заместителем генерального директора ООО "Трансгаз". Однако газпромовцы отказались принимать документ, сославшись на то, что не располагают данными о наличии в месте проведения работ какого-либо другого газопровода", – отмечает издание.
Заместитель гендиректора ООО "Газпром газораспределение Барнаул" по правовым вопросам Наталья Трушина пояснила, что на земельном участке, по которому должен пройти газопровод, в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) не значатся какие-либо зоны с особыми условиями использования и объекты капитального строительства.
Главный инженер – заместитель гендиректора "Газпром газораспределение Барнаул" Вячеслав Козлов обратился в Сибирское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) с просьбой о приостановке "не надлежаще оформленного объекта газоснабжения в связи с возможной угрозой возникновения аварийной ситуации", что "может привести к угрозе жизни и безопасности людей".
"Решить вопрос Ростехнадзору будет не просто. Как уже было сказано выше, акт "на временную приостановку работ в охранных зонах сети газораспределения", который пытались вручить сотрудникам "Газпром газораспределение Барнаул", подписан заместителем генерального директора ООО "Трансгаз". В Барнауле зарегистрировано две компании с таким названием. Собственником и генеральным директором обеих является Константин Лешкевич. А газораспределительной организацией в указанном микрорайоне Бийска – "Сибгаз-Эксплуатация". Об этом заявила представитель компании Назым Акатаева, назвавшая уже проложенный газопровод "своим", то есть "Сибгаз-Эксплуатации", – отмечает издание.
Вопрос о собственниках и эксплуатантах не значащегося в ЕГРН газопровода в Бийске остается открытым. Также неизвестно, кто и на каких основаниях хотел получить с людей плату за подключение газа.
15:54:13 18-02-2025
Не слабо этих щекотрясов возле слова "газ" развелось!😆
16:12:22 18-02-2025
Да и так понятно что не получится воспользоваться бесплатной президентской программой. У вас скок закончится этой программы. А вот после все эти ребята которые заварили кипиш вам уже платно с радостью проведут газ.
17:12:05 18-02-2025
Гость (16:12:22 18-02-2025) Да и так понятно что не получится воспользоваться бесплатной... ну почему же неполучится. Если заявка подана вовремя то даже если с них сдерут деньги суд им эти деньги вернет содрав с газовщиков еще и штраф им припаяв за неисполнение указов президента РФ
я только одного не понимаю. Отсутствие данных в ЕГРН по проложенной трубе -серьезнейшее нарушение потому что трубу эту никто не видит по планам. А копать могут и водопровод, и электрические сети и канализацию и много кто еще. Задев трубу экскаватором люди подорвутся и погибнут и полпоселка сгорит. Где полиция и почему до сих пор уголовное дело не возбуждено по этому случаю???? Трупов ждем???
17:45:36 18-02-2025
Гость (17:12:05 18-02-2025) ну почему же неполучится. Если заявка подана вовремя то даже...
Что вам не понятно? Нарушения, в том что сведения о газопроводе отсутствуют в ЕГРН, НЕТ. ООО Газпром газораспределение Барнаул должно прокладывать новую трубу по ПРОЕКТУ! Значит в проекте должна быть топосъёмка, на которую нанесены все существующие коммуникации, в т.ч. существующий газопровод. И должно быть согласования от всех владельцев коммуникаций, чьи интересы будут затронуты строительством, в т.ч. согласование от Трансгаза.
16:38:12 18-02-2025
Все прикидываются дураками и пытаются теперь работать по принципу "прав тот, у кого больше прав". Во-первых, Газпром газораспределение Барнаул это тоже ООО, как и Трансгаз, поэтому не нужно заблуждаться с вопросом "типа эти частники, а эти нет". И те, и другие частники. Во-вторых, в Газпром газораспределение Барнаул откровенно врут, что не знают о существовании газопровода Трансгаза. Очень хорошо знают, что он есть и где расположен, кто давал разрешение на подключение, в каком объёме рассчитано потребление, для каких улиц и домов, и кем выдано разрешение на введение в эксплуатацию. В-третьих, ну провели бы бесплатно до границы участка. А от границы до дома всё равно платно. Сколько сейчас ООО Газпром газораспределение дерёт за это с людей? А ничего, что сети газопровода от разных поставщиков будут идти параллельно по одной улице? Или Газпром газораспределение вообще в чужие сети без разрешения хотел врезаться?
16:46:02 18-02-2025
если нет данных в ЕГРН то газопровод незаконное сооружение опасное для жизни и здоровья людей. Надо обратиться в службу газа она приедет и отключит подачу газа по незаконной трубе а прокладывателей оштрафует ибо это уголовное преступление и выкопав эту незаконную трубу после этого проложат государственную - законную. А кстати незаконный бизнес деланный на незаконной трубе это мошенничество потому что люди заплатившие им деньги и подключившиеся останутся без газа
17:11:58 18-02-2025
Гость (16:46:02 18-02-2025) если нет данных в ЕГРН то газопровод незаконное сооружение о...
Какая связь наличия данных о газопроводе в ЕГРН с незаконностью трубы? По закону сначала все проектно-изыскательские, разрешительные, строительные работы, ввод в эксплуатацию. И только потом в ЕГРН, а не наоборот. Государственную трубу, типа законную, никто вам прокладывать не собирается, тем более частная лавочка ООО Газпром газораспределение Барнаул. И сам ГАЗПРОМ давно не национальное достояние, как в рекламе.
01:12:16 19-02-2025
Гость (17:11:58 18-02-2025) Какая связь наличия данных о газопроводе в ЕГРН с незако... Люди вы о чём, до введения закона все подключались платно и за трубу которую они проложили они заплатили деньги, это их собственность. Если Газпром не захотел им платить за вырезку это его проблемы . И как вы говорите, частники, они правы. Пускай Газпром договаривается с ними по денежным вопросам за каждую врезку за счёт государства, и будет всем счастье! Газпром не обеднеет
08:25:58 19-02-2025
Ребята, гоните Трансгаз за шиворот из Бийска и делайте свою работу. Развилось паразитов, которые присасались к Газпрому.