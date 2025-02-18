Жители Бийска захотели бесплатно провести газ к домам и столкнулись с препятствием

Проведению работ помешали частные лица, которые пригнали спецтехнику и перегородили доступ к домам

18 февраля 2025, 15:44, ИА Амител

Бийск / Фото: кадр из видео "Толк"

Житель Бийска Игорь Перов решил воспользоваться бесплатной президентской программой догазификации, чтобы подвести топливо к своему дому № 26 в переулке Малетина, однако несколько дней назад появилась проблема. Об этом говорится в сюжете телеканала "Толк".

"Подали заявку в "Газпром" в 2022 году. Срок подведения газа до границы дома подходил в 2023 году. Срок истек, мы начали жаловаться. И вот ребята приехали подключать, но здесь частная проходит труба, которая препятствует подключению", – рассказал Игорь Перов.

Примечательно, что до этого мужчине и другим жителям домов в переулке Малетина предлагали платное подключение, просили 150 тысяч рублей. Люди тоже не могут воспользоваться бесплатной президентской программой догазификации, в итоге топят печи.

Дошло даже до того, что когда специалисты "Газпром газораспределение Барнаул" приехали подключать газ бесплатно, какая-то "неизвестная" техника перегородила доступ к домам и не давала проводить необходимые работы. Жителям пришлось даже вызывать полицию, но результата это не принесло.

Как пояснил начальник бийской службы "Газпром газораспределение Барнаул" Сергей Кривоплясов, проведению работ помешали частные лица:

"Препятствовали проведению работ, выставляли технику, перегораживали дорогу. О чем мы уведомили полицию".

Что произошло?

Выяснилось, что в переулке Малетина проложен еще один газопровод. Как отмечает "Атмосфера", информации об этом газопроводе и сведений об установлении охранных зон нет, а "Газпром газораспределение Барнаул" получил в администрации Бийска все необходимые разрешительные документы для проведения строительно-монтажных работ.

"Приехавший на место проведения работ мужчина пытался вручить представителям "Газпром газораспределение Барнаул" акт "на временную приостановку работ в охранных зонах сети газораспределения", подписанный заместителем генерального директора ООО "Трансгаз". Однако газпромовцы отказались принимать документ, сославшись на то, что не располагают данными о наличии в месте проведения работ какого-либо другого газопровода", – отмечает издание.

Заместитель гендиректора ООО "Газпром газораспределение Барнаул" по правовым вопросам Наталья Трушина пояснила, что на земельном участке, по которому должен пройти газопровод, в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) не значатся какие-либо зоны с особыми условиями использования и объекты капитального строительства.

Главный инженер – заместитель гендиректора "Газпром газораспределение Барнаул" Вячеслав Козлов обратился в Сибирское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) с просьбой о приостановке "не надлежаще оформленного объекта газоснабжения в связи с возможной угрозой возникновения аварийной ситуации", что "может привести к угрозе жизни и безопасности людей".

"Решить вопрос Ростехнадзору будет не просто. Как уже было сказано выше, акт "на временную приостановку работ в охранных зонах сети газораспределения", который пытались вручить сотрудникам "Газпром газораспределение Барнаул", подписан заместителем генерального директора ООО "Трансгаз". В Барнауле зарегистрировано две компании с таким названием. Собственником и генеральным директором обеих является Константин Лешкевич. А газораспределительной организацией в указанном микрорайоне Бийска – "Сибгаз-Эксплуатация". Об этом заявила представитель компании Назым Акатаева, назвавшая уже проложенный газопровод "своим", то есть "Сибгаз-Эксплуатации", – отмечает издание.

Вопрос о собственниках и эксплуатантах не значащегося в ЕГРН газопровода в Бийске остается открытым. Также неизвестно, кто и на каких основаниях хотел получить с людей плату за подключение газа.