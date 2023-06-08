Жители сразу нескольких районов Алтайского края пожаловались на проблемы с водой
Где-то вода грязная, а местами её и вовсе нет
08 июня 2023, 07:15, ИА Амител
Жители сразу нескольких районов Алтайского края жалуются на проблемы с водоснабжением. Об этом сообщает Barnaul22.
В микрорайоне Радужный посёлка Бельмесёво с обеда и до позднего вечера воды нет совсем. При этом, по словам местных, подвоз не осуществляют. Люди не могут искупать детей, а власти не решают проблему.
В Поспелихе люди жалуются на то, что у них из кранов течет вода с песком, которую нельзя пить или использовать для стирки. В посёлке Новом Первомайского района люди посетовали на слабый напор. У кого-то воды нет совсем. Администрация, по словам жителей, обещает, что ресурс будет "завтра", но "завтра" не наступает.
Об аналогичных проблемах рассказали люди из Сорочьего Лога и села Б. Ключи.
07:33:15 08-06-2023
с. Березовка аналогичная проблема. Напора нет, администрация кормит завтраками.
08:12:19 08-06-2023
Поселок Октябрьский Власиха Барнаул то же самое!
09:22:27 08-06-2023
Советское, вода черная с землей.
11:33:28 08-06-2023
Змеиногорск тоже воды нет
12:43:42 08-06-2023
Первомайский район с. Журавлиха напора нет из крана вода с землёй и глиной. Вечерами вода отсутствует.
13:05:24 08-06-2023
село Суслово,не можем ни куда достучаться. Практически без воды,то совсем нет её, то литр набираешь минуты 3
13:46:20 08-06-2023
а что вы хотели если везде рулят дилетанты а спецы давно разбежались кто на пенсию а кого просто эффективные менеджеры вытурили
15:23:21 08-06-2023
п. Приозёрный Рубцовский район. Тонкая струйка из крана.
18:58:07 08-06-2023
Новичихинский район, посёлок Красноярка воды не три дня!!! Даже подвоз воды не организовали! Температура +40 и ни капли воды и когда будет неизвестно, говорят когда дождь пойдёт! Это вообще что? За что платим?