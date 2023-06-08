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Жители сразу нескольких районов Алтайского края пожаловались на проблемы с водой

Где-то вода грязная, а местами её и вовсе нет

08 июня 2023, 07:15, ИА Амител

Фото: Barnaul22
Фото: Barnaul22

Жители сразу нескольких районов Алтайского края жалуются на проблемы с водоснабжением. Об этом сообщает Barnaul22.

В микрорайоне Радужный посёлка Бельмесёво с обеда и до позднего вечера воды нет совсем. При этом, по словам местных, подвоз не осуществляют. Люди не могут искупать детей, а власти не решают проблему.

В Поспелихе люди жалуются на то, что у них из кранов течет вода с песком, которую нельзя пить или использовать для стирки. В посёлке Новом Первомайского района люди посетовали на слабый напор. У кого-то воды нет совсем. Администрация, по словам жителей, обещает, что ресурс будет "завтра", но "завтра" не наступает.

Об аналогичных проблемах рассказали люди из Сорочьего Лога и села Б. Ключи.

Алтайский край жалобы и просьбы

Комментарии 9

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Гость

07:33:15 08-06-2023

с. Березовка аналогичная проблема. Напора нет, администрация кормит завтраками.

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Гость

08:12:19 08-06-2023

Поселок Октябрьский Власиха Барнаул то же самое!

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Сергей

09:22:27 08-06-2023

Советское, вода черная с землей.

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гость

11:33:28 08-06-2023

Змеиногорск тоже воды нет

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Гость

12:43:42 08-06-2023

Первомайский район с. Журавлиха напора нет из крана вода с землёй и глиной. Вечерами вода отсутствует.

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Наталья

13:05:24 08-06-2023

село Суслово,не можем ни куда достучаться. Практически без воды,то совсем нет её, то литр набираешь минуты 3

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водохлеб

13:46:20 08-06-2023

а что вы хотели если везде рулят дилетанты а спецы давно разбежались кто на пенсию а кого просто эффективные менеджеры вытурили

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Юрий

15:23:21 08-06-2023

п. Приозёрный Рубцовский район. Тонкая струйка из крана.

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Татьяна

18:58:07 08-06-2023

Новичихинский район, посёлок Красноярка воды не три дня!!! Даже подвоз воды не организовали! Температура +40 и ни капли воды и когда будет неизвестно, говорят когда дождь пойдёт! Это вообще что? За что платим?

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