Жители сразу нескольких районов Алтайского края пожаловались на проблемы с водой

Где-то вода грязная, а местами её и вовсе нет

08 июня 2023, 07:15, ИА Амител

Фото: Barnaul22

Жители сразу нескольких районов Алтайского края жалуются на проблемы с водоснабжением. Об этом сообщает Barnaul22.

В микрорайоне Радужный посёлка Бельмесёво с обеда и до позднего вечера воды нет совсем. При этом, по словам местных, подвоз не осуществляют. Люди не могут искупать детей, а власти не решают проблему.

В Поспелихе люди жалуются на то, что у них из кранов течет вода с песком, которую нельзя пить или использовать для стирки. В посёлке Новом Первомайского района люди посетовали на слабый напор. У кого-то воды нет совсем. Администрация, по словам жителей, обещает, что ресурс будет "завтра", но "завтра" не наступает.

Об аналогичных проблемах рассказали люди из Сорочьего Лога и села Б. Ключи.