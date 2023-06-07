Температура воздуха в Алтайском крае поднялась почти до +50
Период аномальной жары в регионе задержится как минимум до 9 июня
07 июня 2023, 17:18, ИА Амител
Фото: Вкурсе22
В некоторых районах Алтайского края температура воздуха поднялась до отметки почти +50 градусов. Об этом рассказали подписчики в сообществе "В курсе 22".
Жители Ключевского района опубликовали снимок термометра и отметили, что на солнце воздух прогревается до +50.
Тем временем период аномальной жары в регионе продолжается и продлится он как минимум до 9 июня.
17:20:29 07-06-2023
о потеплело !
17:21:44 07-06-2023
крепитесь люди. скоро зима !
18:51:46 07-06-2023
А всего-навсего нужно выбросить китайский термометр, показывающий всё что угодно, кроме истинной температуры воздуха