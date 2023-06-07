Температура воздуха в Алтайском крае поднялась почти до +50

Период аномальной жары в регионе задержится как минимум до 9 июня

07 июня 2023, 17:18, ИА Амител

Фото: Вкурсе22

В некоторых районах Алтайского края температура воздуха поднялась до отметки почти +50 градусов. Об этом рассказали подписчики в сообществе "В курсе 22".

Жители Ключевского района опубликовали снимок термометра и отметили, что на солнце воздух прогревается до +50.

Тем временем период аномальной жары в регионе продолжается и продлится он как минимум до 9 июня.