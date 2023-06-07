НОВОСТИОбщество

Температура воздуха в Алтайском крае поднялась почти до +50

Период аномальной жары в регионе задержится как минимум до 9 июня

07 июня 2023, 17:18, ИА Амител

Фото: Вкурсе22
Фото: Вкурсе22

В некоторых районах Алтайского края температура воздуха поднялась до отметки почти +50 градусов. Об этом рассказали подписчики в сообществе "В курсе 22".

Жители Ключевского района опубликовали снимок термометра и отметили, что на солнце воздух прогревается до +50. 

Тем временем период аномальной жары в регионе продолжается и продлится он как минимум до 9 июня.

Алтайский край

Комментарии 3

Avatar Picture
гость

17:20:29 07-06-2023

о потеплело !

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

17:21:44 07-06-2023

крепитесь люди. скоро зима !

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Чучмек

18:51:46 07-06-2023

А всего-навсего нужно выбросить китайский термометр, показывающий всё что угодно, кроме истинной температуры воздуха

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей

День Сибирского поля
28-29 июня

Все новости

Новости партнеров