Жительница Барнаула отдала мошенникам почти миллион рублей ради инвестиций
Женщина установила приложение и стала перечислять деньги на указанные ей счета
10 августа 2026, 07:33, ИА Амител
Жительница Барнаула лишилась 975 тысяч рублей после знакомства с человеком, представившимся брокером. В течение месяца женщина вкладывала деньги в якобы биржевые сделки, однако обещанного заработка так и не получила. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Общение с неизвестным началось в конце июня в одном из мессенджеров. Новый знакомый предложил горожанке получать доход от торговли на бирже и убедил ее начать инвестировать.
Следуя инструкциям "брокера", женщина установила приложение и стала перечислять деньги на указанные ей счета. Переводы продолжались около месяца, а суммы отдельных операций составляли от 22 до 184 тысяч рублей.
«Несмотря на вложения, никаких дивидендов жительница Барнаула не получила. Подозрения появились после того, как ее "куратор" сообщил о необходимости закрыть счет с помощью некоего "бенефициара"», — отметили в ведомстве.
Тогда женщина поняла, что стала жертвой мошеннической схемы, и обратилась в полицию. К этому моменту она успела перечислить злоумышленникам в общей сложности 975 тысяч рублей.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.
09:06:53 10-08-2026
Общение с неизвестным началось в конце июня в одном из мессенджеров.------ ну это уже вобще за гранью. Хотя... если есть, что дарить, то пусть продолжает знакомства в мессенджерах😏