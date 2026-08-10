Жительница Барнаула отдала мошенникам почти миллион рублей ради инвестиций

Женщина установила приложение и стала перечислять деньги на указанные ей счета

10 августа 2026, 07:33, ИА Амител

Мошенник / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Жительница Барнаула лишилась 975 тысяч рублей после знакомства с человеком, представившимся брокером. В течение месяца женщина вкладывала деньги в якобы биржевые сделки, однако обещанного заработка так и не получила. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Общение с неизвестным началось в конце июня в одном из мессенджеров. Новый знакомый предложил горожанке получать доход от торговли на бирже и убедил ее начать инвестировать.

Следуя инструкциям "брокера", женщина установила приложение и стала перечислять деньги на указанные ей счета. Переводы продолжались около месяца, а суммы отдельных операций составляли от 22 до 184 тысяч рублей.

«Несмотря на вложения, никаких дивидендов жительница Барнаула не получила. Подозрения появились после того, как ее "куратор" сообщил о необходимости закрыть счет с помощью некоего "бенефициара"», — отметили в ведомстве.

Тогда женщина поняла, что стала жертвой мошеннической схемы, и обратилась в полицию. К этому моменту она успела перечислить злоумышленникам в общей сложности 975 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.