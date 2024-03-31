Звезда сериала "Постучись в мою дверь" сыграет в турецком ремейке "Холопа"

В Турции ожидают, что фильм станет хитом

31 марта 2024, 08:31, ИА Амител

Кадр из сериала "Постучись в мою дверь"

Звезда турецких сериалов Керем Бюрсин исполнит главную роль в ремейке российского фильма "Холоп". Об этом сообщает "Газета. ру".

Продюсер картины заявила, что в Турции ожидают такого же успеха фильма, как и в России.

"Сценарий нашей версии претерпел ряд изменений, у нас другая историческая эпоха, морские сцены, пираты и самое главное — шикарный каст из турецких звезд во главе с Керемом Бюрсином", - добавила Карина Миа Сатлыкова.

12 февраля стало известно, что вторая часть фильма "Холоп" собрала 3,85 миллиарда рублей за все время проката. Этот фильм, снятый режиссером Климом Шипенко, стал одним из самых кассовых релизов этого года.