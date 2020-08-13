14 августа 2020 у православных начинается Успенский пост. В народе его еще называют "Спасовкой", на него приходятся Медовый и Яблочный Спасы. Этот пост хоть и длится всего две недели, но считается одним из самых важных и строгих. Как подготовиться к посту, что нельзя делать в этот период и сколько дней он продлится — читайте в материале amic.ru.
Пост начинает с 14 августа, когда отмечают Медовый спас и заканчивается 28 августа в день Успения Пресвятой Богородицы. Кстати, именно поэтому пост называется Успенским.
Как вы уже успели подсчитать, длится он всего две недели.
Большинство постов в христианстве предшествуют какому-то важному событию или празднованию. Так, после Великого поста верующие отмечают Пасху. А Успенский пост готовит православных к празднованию Успения Пресвятой Богородицы. Кстати, это единственный пост, который посвящен Богоматери.
28 августа верующие вспоминают кончину Божией Матери. И смысл праздника в том, что смерть – это не конец существования, а лишь сон, после которого каждого ждет пробуждение (в переводе с церковнославянского "успение" — это "сон", а не "смерть").
По преданию, во время молитвы Богоматери явился архангел Гавриил и сообщил, что через три дня завершится ее земной путь. Перед своим успением она много проводила времени в молитве и постилась. Хотя и не нуждалась в очищении души: вся ее жизнь была образцом жертвенности и святости. Постясь и молясь перед праздником Успения Пресвятой Богородицы, православные как бы подражают ее подвигу, стремятся хотя бы отчасти уподобиться ее чистоте.
Пост — время очищения и испытания плоти и духа человека. Чтобы достойно пройти это испытание, на пост нужно правильно настроиться, чтобы ограничения не тяготили и не раздражали, а наоборот стали частью жизни и наполнили ее радостью.
Постарайтесь верно оценить свои силы — сможете ли вы продержаться две недели в строгости и ограничениях. Бывает, что одного внутреннего настроя недостаточно: важное значение имеет график работы, ежедневная нагрузка, состояние здоровья.
Поэтому, если раньше вы никогда не постились, попросите совета у священника. Он расскажет, как сделать все правильно и определить меру поста: ведь мирянам совершенно не обязательно соблюдать пост по всей строгости устава (так делают священнослужители или опытные православные).
Стоит также подготовиться не только самому, но и предупредить членов своей семьи, что собираетесь поститься. Ведь не все люди верующие, а значит и не обязаны поститься и жить по вашим убеждениям. Стоит предусмотреть, чтобы на столе было как обычное, так и постное меню.
Успенский пост очень строгий. По степени ограничений приравнивается к Великому посту. Во время него можно есть только овощи, фрукты, крупы, грибы, хлеб, орехи, мед. А вот молочные продукты, мясо, яйца запрещены. Рыбу можно есть только в праздник Преображения Господня, 19 августа 2020. С этого дня по понедельникам, средам и пятницам в рацион можно добавить плоды нового урожая (до праздника они запрещены по церковному уставу): яблоки, виноград и другое.
Питание в Успенский пост проходит по определенному графику. В понедельник, среду и пятницу постящиеся соблюдают сухоядение. Во вторник и четверг разрешается горячая пища, но без растительного масла. А вот в выходные — в субботу и воскресенье – можно есть блюда с растительным маслом и допускается выпить немного вина.
Главное при соблюдении поста не только воздержаться от вкусной и сытной пищи, но и отстраниться от страстных и греховных действий. Успенский пост — это время молитвы, которая должна идти от чистого сердца. Это время для совершения добрых дел, оказание помощи нуждающимся и близким, подавления вредных привычек, гнева, агрессии.
Успенский пост – это не только время физических испытаний (отказ от сытной пищи), но и период духовного очищения. Поэтому постящимся:
- нельзя пить алкоголь (немного вина разрешено в выходные и по праздникам);
- нельзя развлекаться и участвовать в увеселительных мероприятиях,
- стоит отказаться от вредных привычек;
- не думайте о плохом, не материтесь, не ленитесь, не ссорьтесь с окружающими и никому не завидуйте;
- воздержитесь от интимной близости (хотя Церковь разрешает исполнение супружеского долга, но только по обоюдному согласию);
- венчание и свадьбу лучше перенести на другой период.
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